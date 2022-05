Johnny Gaudreau envoie les Flames dans la bataille de l’Alberta

Johnny Gaudreau a joué aux héros en prolongation et a finalement résolu l'énigme Jake Oettinger pour permettre aux Flames de Calgary de l'emporter 3-2 contre les Stars de Dallas, dimanche, et ainsi obtenir un billet pour le deuxième tour des séries éliminatoires.

Gaudreau a fait scintiller la lumière rouge et a offert la victoire aux Flames lorsque son tir d'un angle restreint en fin de première période de prolongation est passé par-dessus l'épaule du jeune gardien sensationnel.

Les Flames affronteront leurs rivaux albertains, les Oilers d'Edmonton, en demi-finale de l'Association de l'Ouest.

Les deux équipes n'ont pas croisé le fer depuis la saison 1990-1991. La série s'entamera, mercredi soir, à Calgary.

Fidèle à son habitude pendant la série, Oettinger a été impérial lors du match numéro 7 et a stoppé 61 tirs, mais ce fut insuffisant pour permettre aux Stars de passer au deuxième tour. L'Américain de 23 ans a terminé la série avec 13 buts contre et un taux d'efficacité de 0,954 %.

Jacob Markstrom a été excellent devant la cage des Flames. Il a repoussé 26 tirs dans la victoire. Le gardien en lice pour le trophée Vézina n'a accordé que 11 buts dans les sept rencontres.

Pourtant, les Stars ont connu un départ explosif. Seulement 40 secondes après la mise au jeu initiale, Jamie Benn a marqué lors du premier tir de la rencontre pour donner les devants aux visiteurs.

Les locaux ont nivelé la marque en début de période médiane. Tyler Toffoli a dévié le tir de la pointe de Oliver Kylington et a inscrit son premier but de la série.

Trente et une secondes plus tard, les Stars ont retrouvé l'avance. Joe Pavelski a fait une belle remise à Vladislav Namestnikov qui a tiré sur réception. Son tir est passé entre les jambières de Markstrom.

Quelques minutes plus tard, Markstrom a lancé Gaudreau en zone offensive avec une longue passe. Ce dernier a remis la rondelle à Matthew Tkachuk qui a finalement marqué son premier but de la série d'un tir précis dans le haut du filet. Tkachuk a inscrit 42 buts et 104 points en saison régulière.

Malgré leur nombre de tirs nettement inférieur, les Stars sont passés bien près de marquer de nouveau en temps réglementaire. Jason Robertson et Miro Heiskanen ont chacun dirigé des lancers directement sur le poteau.

À mi-chemin de la première période de prolongation, Blake Coleman pensait bien offrir aux Flames leur laissez-passer pour le deuxième tour lorsque son tir a battu Oettinger, mais ce dernier a abouti sur le poteau.