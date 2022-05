Le Canada confronté à une pénurie de lait maternisé hypoallergène

Le rappel de lait maternisé hypoallergène de marque Similac Alimentum en février a forcé les parents à trouver des solutions de rechange. Plusieurs semaines plus tard, les solutions de rechange commencent à manquer et les parents, à angoisser.

Âgé de cinq mois, le petit Liam a des problèmes de santé et n'arrive à manger qu’une seule formule nutritive, le Similac Alimentum.

Quand on a passé au lait Alimentum, ç'a vraiment été le jour et la nuit. Il a commencé à prendre beaucoup de lait et à prendre du poids , explique sa mère, Marie Chantal Vincent.

Mais depuis quelques semaines, cette formule nutritive hypoallergène produite par l’entreprise Abbott est en rupture de stock. Il en va de même pour Nutramigen, de Mead Johnson, qui est un produit équivalent.

J'appelle partout, dans toutes les pharmacies du coin, et il n’y a rien, rien, rien , raconte Mme Vincent, qui s’est même rendue aux États-Unis pour tenter d’en trouver.

J’ai traversé les lignes et je suis allée à Plattsburgh, qui est à 45-50 minutes d’ici. J’ai fait plein de magasins : les Target, les Walmart, les pharmacies…

Les parents sont nombreux à contacter les pharmacies pour trouver l’une des deux formules hypoallergènes sur le marché.

Un rappel de certains produits Abbott et la fermeture temporaire de son usine en février dernier sont à l’origine de cette pénurie.

À lire aussi : La pénurie de lait pour bébé aux États-Unis tourne à la crise politique

Les gens se sont mis à acheter le prêt-à-servir. Ça a fait boule de neige et ça a mis de la pression sur la production de lait maternisé , explique la pharmacienne Beverly Salomon.

C’est inquiétant parce qu’il y a des enfants qui ont réellement besoin de ces formules-là, qui ont des allergies sévères aux protéines bovines pour lesquelles les options sont extrêmement limitées , indique Pierre-Marc Gervais, directeur des affaires pharmaceutiques de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux dit chercher des fournisseurs en Europe pour pallier cette pénurie.

Marie Chantal Vincent est néanmoins inquiète. Pour l’instant, on en a pour le mois, mais après qu’est-ce qu’on va faire? Surtout que les États-Unis aussi sont en rupture de stock. Les tablettes, je les ai vues. Elles étaient vides.

L’entreprise Abbott prévoit un rétablissement des stocks vers la fin de l’été. Quant à Mead Johnson, les produits Nutramigen pourraient être de retour d’ici la mi-juin.

D’après un reportage de Marie Isabelle Rochon