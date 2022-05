Les régions du Manitoba inondées maintiendront la vigilance malgré l’accalmie relative

Plusieurs municipalités rurales du sud du Manitoba touchées par les inondations comme celles de Ritchot et de Morris sont toujours sur le qui-vive.

Dans la Municipalité rurale de Morris, où de vastes territoires sont engloutis par les eaux, la ferme du producteur d'œufs Harley Siemens à Rosenort n’est plus qu’un océan.

Pour avoir accès à la ferme, je dois faire un détour avec une fourgonnette spéciale pour traverser l’eau , dit-il.

Comme si cela ne suffisait pas, sa résidence a reçu un ordre d’évacuation et les membres de sa famille ont été obligés de quitter les lieux.

Ma femme et mes deux fils ont été évacués vendredi dernier et je viens ici chaque jour pour nourrir les oiseaux et m’occuper des poules. Je dois faire des allers et retours.

L’accalmie observée au niveau des précipitations lui donne un peu d’espoir et son souhait est que cela dure.

À Saint-Adolphe dans la Municipalité rurale de Ritchot, l’optimisme est partagé, mais la prudence reste de mise.

L'espoir revient à Saint-Adolphe, mais la vigilance est de mise, car plusieurs terrains sont encore inondés. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Dans un communiqué dimanche après-midi, la province indique que la rivière Rouge a atteint son maximum à Sainte-Agathe, à Saint-Adolphe et à l'entrée du canal de dérivation de la rivière Rouge le 13 mai, et est stable ou en baisse à tous les endroits en amont de Winnipeg . Par ailleurs, elle s'attend à ce que le niveau de la rivière demeure élevé pendant une période prolongée, probablement jusqu'en juin .

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson rassure les résidents à propos de l’accompagnement de la province.

En ces temps difficiles, on sera présents pour les familles et les agriculteurs qui ont été touchés négativement , promet-elle.

La province envisage également d’investir davantage dans les infrastructures, notamment le renforcement des digues pour mieux protéger les Manitobains à l’avenir.

Le gouvernement manitobain rappelle qu’il a créé u n programme d’aide financière en cas de catastrophe pour aider les les personnes et les municipalités qui ont subi des dommages , selon le communiqué de la province.

Avertissement de crue pour la région de Parkland dans l’Ouest

Les niveaux d'eau des rivières et des drains restent élevés, et les propriétaires sont invités à rester vigilants et à prendre toutes les précautions nécessaires , souligne la province à propos des rivières et des cours d'eau dans la région de Parkland.

Selon la province, un nombre important de routes provinciales et municipales ont été endommagées ou fermées dans cette région.

Le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Manitoba rappelle aux automobilistes d'être prudents, de respecter les fermetures de routes et de ne pas tenter de traverser des zones inondées ou des ponts renversés ou endommagés.

Avec les informations de Radjaa Abdelasadok