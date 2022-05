Les petits Canadiens grands champions du Tournoi pee-wee de Québec

En retard 4-1 avec moins de quatre minutes à faire au match contre les Chevaliers de la République tchèque, les jeunes représentants du CH ont inscrit trois buts rapides pour forcer la tenue d’une prolongation au Centre Vidéotron. Puis, l’attaquant Alexis Joseph, déjà marqueur du but égalisateur, a fait bondir la foule en liesse en enfilant le but gagnant en finale de la classe AAA.

C’est incroyable de marquer ce but-là devant des milliers de personnes avec tous les gars qui sont venus sauter sur moi. On a vraiment joué un gros match d’équipe et on n’a pas lâché , a avoué le héros du match quelques minutes après avoir soulevé le gros trophée.

Les petits Canadiens sont champions de la classe AAA du 62e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Photo : Jonathan Roy

Les Pionniers de Lanaudière, sélectionnés cette année pour représenter le Canadien, étaient entraînés par nul autre que Jason Pominville. Or, l’ex-attaquant vedette des Sabres de Buffalo, dont le fils Jayden jouait dans l’équipe, a trouvé son rôle d’entraîneur beaucoup plus stressant que celui de joueur, dimanche après-midi.

C’est fou comme entraîneur, on dirait que tu n’as aucun contrôle. Oui, tu peux appeler une ligne ou un changement, mais d’être sur la glace, c’est mieux. Mais je suis bien content d’être capable de vivre ça et de faire vivre ça aux enfants.

Quatre en quatre pour les Tchèques

Si les visages étaient longs chez les jeunes Tchèques après la remontée des Canadiens, les Chevaliers n’avaient pas à rougir de leur performance. L’équipe a atteint la grande finale de la classe AAA du tournoi lors de ses quatre dernières présentations, l’emportant en 2018 et 2020.

C’est d’ailleurs les représentants de la République tchèque qui ont mis fin au beau parcours des petits Remparts, dimanche matin en demi-finale, l’emportant 2-1 en tir de barrage face à la troupe de l’entraîneur associé Simon Gagné.

Les Commandeurs de Lévis l’emportent

Deux équipes de Chaudière-Appalaches étaient également en action lors des finales de dimanche au Tournoi pee-wee. Dans la catégorie scolaire, les Commandeurs du Collège de Lévis ont mis la main sur la bannière de champions en l’emportant par la marque de 4-1 contre les Dynamiques de Charles-Lemoyne.

Les gars en rêvaient depuis deux ans. Le fait que le tournoi ait été déplacé a ajouté du stress cette année, mais c’est une gang de gars qui n’ont jamais lâché , a salué l’entraîneur-chef Frédéric Bernier.

Les Commandeurs du Collège de Lévis l'ont emporté dans la catégorie scolaire. Photo : Jonathan Roy

Également sacrée championne provinciale plus tôt au mois de mai, son équipe a mis la touche finale à une saison sans défaites en temps réglementaire.

C’est un groupe qui est spécial. Cette année, j’ai vu de la résilience avec la COVID, j’ai vu de bons jeunes hommes et de bons étudiants grandir , a raconté l’entraîneur.

Dans la classe BB, finalement, le beau parcours de l’Express de la Rive-Sud a pris fin en finale avec une défaite de 7-1 contre les Gladiateurs d’Aosta. C’est la première fois qu’une équipe italienne est sacrée championne d’une des catégories du tournoi.

Disputé exceptionnellement au mois de mai, le 62e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a accueilli 139 712 spectateurs durant les 15 jours de la compétition.