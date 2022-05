Le Morbleu de la distillerie Mariana en lice pour être nommé meilleur rhum épicé au monde

La présidente et directrice générale de la distillerie Mariana, Nathalie Laberge, explique que les 70 jurys de la compétition ont classé leur produit en première position, c’est la raison pour laquelle il a remporté le double or.

Le titre du meilleur rhum épicé au monde sera dévoilé le 24 juin, lors d’un gala à San Francisco. Une délégation de la distillerie s’y rendra.

Un rayonnement international.

Cette nouvelle arrive au moment où Mariana veut aussi développer de nouveaux marchés comme l'Asie, l'Europe et les États-Unis.

La présidente et directrice générale mentionne que l’entreprise participe à plusieurs événements internationaux. Quand on est double médaillé comme ça, c'est une belle porte d'entrée pour trouver des distributeurs, pour pouvoir exporter nos produits ailleurs. On a travaillé beaucoup, beaucoup à avoir une chaîne automatisée et on a encore de la place, donc, de là l'idée de vendre nos produits à l'extérieur du Québec.

Le propriétaire de la distillerie participe au Salon ProWein à Düsseldorf, le plus gros salon de vins et spiritueux en Europe. Nathalie Laberge raconte que les prix remportés font jaser. C’est sûr que ça ouvre le dialogue assez facilement avec les importateurs étrangers. Y'a le magazine Forbes qui en a fait la couverture la semaine dernière, donc vraiment les gens dans l'industrie suivent ces nominations-là. On est en personne pour leur faire goûter, puis quand on y goûte, on l'adopte.

Des projets en développement

La distillerie Mariana prévoit s’agrandir. Elle construira dans les prochaines années une nouvelle usine à Trois-Rivières et inaugurera une distillerie touristique dans le complexe l'Ouvrage au centre-ville.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger