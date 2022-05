Des vins faussement étiquetés vendus en Ontario

L'Agence canadienne de l'inspection des aliments (ACIA) dit que deux vins produits en Cisjordanie et vendus en Ontario ont été faussement étiquetés « produit d'Israël » à cause du manque d'informations claires sur les étiquettes.

Dans une révision d'une décision antérieure, l' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments reconnaît que ces vins n'avaient pas été produits à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'Israël. Leurs étiquettes ne mentionnaient pas qu'ils avaient été produits en Cisjordanie, un territoire administré par l'État hébreu.

En conséquence, l'étiquetage du produit allait à l'encontre de la Loi canadienne sur les aliments et drogues et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

L' ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments déplore qu'elle n'ait pas le mandat pour recommander un libellé précis ou pour approuver un étiquetage.

Elle compte lancer des consultations d'ici la fin de l'année avec les parties intéressées sur une déclaration acceptable des origines d'un produit.