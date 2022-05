Charlotte Cardin poursuivra-t-elle sa conquête des prix Juno?

La musicienne est en lice pour gagner deux des distinctions de la soirée, soit celle de l’album de l’année pour son opus Phoenix, ainsi que le prix Juno TikTok, qui sera décidé par un vote du public.

La compétition sera rude dans ces catégories : on y retrouve notamment Justin Bieber, Shawn Mendes et The Weeeknd.

Charlotte Cardin, qui partait favorite des prix Juno avec six nominations, a déjà remporté trois des quatre prix pour lesquels elle était nommée samedi, soit celle de l’artiste de l’année, de l’album pop de l’année et du simple de l’année (Meaningless).

Charlotte Cardin a remporté trois prix Juno samedi soir. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Cœur de pirate s’est aussi illustrée en remportant les honneurs dans la catégorie de l'album francophone de l'année avec Impossible à aimer, battant au fil d’arrivée FouKi, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Charlotte Cardin et Roxane Bruneau.

Trois autres trophées seront remis au cours de la soirée de dimanche, dont celui du groupe de l'année, catégorie dans laquelle on retrouve notamment Mother Mother et The Recklaws.

Notons que Shawn Mendes se fera remettre un prix honorifique pour sa carrière à l’international, et que Deborah Cox sera intronisée au Panthéon de la musique canadienne.

Shawn Mendes recevra un prix honorifique pour sa carrière à l'international dimanche. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Un premier spectacle à l’extérieur pour les prix Juno

Pour la première fois cette année, la grande cérémonie des prix Juno se tiendra à l’extérieur.

Animée par l’acteur Simu Liu (Kim’s Convenience), la soirée sera diffusée en direct du Budweiser Stage à Toronto à partir de 20 h, heure avancée de l’est. CBC est le diffuseur officiel de l'événement.

Tout long de la cérémonie, plusieurs musiciens et musiciennes d’un peu partout au Canada se relaieront sur scène afin de jouer de leurs succès.

Le groupe montréalais Arcade Fire, ainsi que les chanteuses québécoises Avril Lavigne et Charlotte Cardin, font partie des artistes du spectacle.