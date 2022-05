Le NPD de l’Ontario annulerait la réduction de la taxe sur l’essence

Le NPD ontarien reconnaît que son déficit sera plus élevé que ceux prévus par les progressistes-conservateurs et les libéraux s'il est porté au pouvoir le 2 juin.

Les néo-démocrates ont également indiqué qu'ils ne présenteraient pas un budget équilibré pendant six ans. Ils espèrent obtenir des revenus supplémentaires en éliminant une réduction de la taxe sur l'essence.

Le parti d'Andrea Horwath a présenté dimanche son cadre financier.

La porte-parole du parti en matière de finance, Catherine Fife, a reconnu le coût de la vie élevé, provoqué notamment par une forte hausse du prix de l'essence. Selon elle, la réduction temporaire annoncée par le gouvernement Ford n'est qu'un subterfuge .

Nous visons une stratégie à long terme afin de soulager la hausse, mais aussi afin de stabiliser les prix , a-t-elle lancé en parlant de la promesse du parti de contrôler le prix de l'essence.

Catherine Fife a présenté le budget associé à la plateforme électorale, dimanche. (Archives) Photo : Radio-Canada / CBC

Ainsi, le NPDNouveau Parti démocratique espère aller chercher 600 millions $ au cours de la première année en annulant la réduction de la taxe sur l'essence présentée comme temporaire par le gouvernement progressiste-conservateur.

Une réduction de 5,7 cents le litre doit entrer en vigueur le 1er juillet. Elle est prévue pendant une période de six mois. Selon le chef libéral Steven Del Duca, cette mesure démontre que le NPDNouveau Parti démocratique a abandonné la classe moyenne .

Au cours de leur troisième année au pouvoir, le NPDNouveau Parti démocratique compte aller chercher 2,4 milliards $ en augmentant le taux d'imposition des sociétés et 1,9 milliard $ en modifiant la réglementation sur les gains en capital.

Le NPDNouveau Parti démocratique veut aussi dépenser 8,6 milliards $ pendant la troisième année d'un éventuel gouvernement pour augmenter les prestations d'aide sociale et le soutien aux personnes handicapées. Des montants d'argent sont prévus à d'autres promesses : 1,8 milliard $ provenant de la bourse du carbone pour venir en aide aux familles des zones rurales, aux familles du nord de l'Ontario, et aux familles à faible revenu et 940 millions $ pour la mise en œuvre d'un programme de soins de santé mentale universels et financés publiquement.

Selon le parti, cela signifie que le déficit d'un gouvernement néo-démocrate atteindrait 21,5 milliards $ au cours de la première année de son mandat. Il chuterait ensuite à 18,4 milliards $ la deuxième année et à un peu plus de 13 milliards $ la troisième année.

Le document présenté par les néo-démocrates ne dépasse pas la troisième année. Selon des porte-parole, faire des projections au-delà de cette période est hasardeux. Toutefois, ils prévoient un retour à un budget équilibré en 2028-29.

Les progressistes-conservateurs prévoient un déficit de 19,9 milliards $ la première année.

Les libéraux disent que leur déficit sera plus élevé que celui des progressistes-conservateurs au cours de la deuxième année de leur mandat. Ils pensent toutefois atteindre l'équilibre budgétaire plus rapidement.

Le cadre financier du NPDNouveau Parti démocratique est présenté 20 jours après le dévoilement de sa plateforme électorale et 17 jours après la présentation du budget par le gouvernement Ford.

Les chefs des quatre principaux partis n'avaient aucune activité publique à leur horaire, dimanche.

Des centaines de millions de dollars sont également promis pour le logement abordable, les subventions au loyer, la hausse des salaires des travailleurs en garderie et l'embauche d'un plus grand nombre d'enseignants, d'aides-enseignants et de concierges.

Les néo-démocrates affirment qu'ils maintiendraient l'ensemble des dépenses d'infrastructure promises par les conservateurs, mais qu'ils réorienteraient les fonds destinés à l'autoroute 413 et à l’autoroute de contournement de Bradford, auxquels ils s'opposent, vers des projets d'immobilisations dans les écoles et les soins de santé.

Ils mettraient également en place une surtaxe sur les voitures de luxe de 5 % pour les véhicules entre 90 000 $ et 100 000 $ et de 7 % pour les véhicules de plus de 100 000 $.