Une fusillade dans une église en Californie fait un mort et plusieurs blessés

Une personne a été tuée et quatre autres ont été grièvement blessées dans une fusillade survenue dimanche après-midi dans une église presbytérienne de Laguna Woods, dans le sud de la Californie.

Les autorités d’Orange County sont rapidement intervenues sur les lieux. Elles ont indiqué avoir procédé à l’arrestation d’un individu et avoir saisi une arme en lien avec l’événement.

Toutes les personnes qui ont été atteintes par les tirs sont des adultes. Les blessés ont été traités sur les lieux par des secouristes puis transportés à l'hôpital.

Quatre personnes sont dans un état critique et une autre est soignée pour des blessures plus légères. Le décès d'une personne a été constaté sur place, à l'arrivée des secours.

Les autorités policières n’ont fait aucune déclaration jusqu'à présent concernant le motif de cette attaque.

Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a indiqué sur Twitter qu’il suivait la situation de près.

Personne ne devrait avoir peur en allant dans un lieu de culte. Nos pensées vont aux victimes, à la communauté, et à tous ceux qui sont touchés par ce tragique événement , a déclaré M. Newsom.

Laguna Woods est une petite communauté américaine de 18 000 habitants située à 80 kilomètres au sud-est de Los Angeles. Plus de 80 % de ses résidents sont âgés de 65 ans et plus.

Il s’agit de la deuxième fusillade en moins de 24 heures à survenir aux États-Unis. Samedi, à Buffalo, un jeune homme de 18 ans a tué 10 personnes dans une épicerie à l’aide d’une arme automatique.

Le crime aurait été perpétré par un suprémaciste blanc dans un quartier où réside majoritairement des Afro-Américains.

Plus de détails à venir.