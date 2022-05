Québec solidaire choisit ses trois candidats de la région pour la prochaine élection

Les militants du parti ont investi les trois candidats de la région au cours de la fin de semaine. Samedi, à Rouyn-Noranda, la députée Émilise Lessard-Therrien, puis à La Sarre, Alexis Lapierre, ont été choisis pour représenter respectivement les circonscriptions de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et d’Abitibi-Ouest. Dimanche, à Val-d’Or, ce fut au tour de Benjamin Gingras pour Abitibi-Est.

Présent aux trois investitures, le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a d’abord rappelé dimanche l’importance que revêt la région pour son parti.

Quand Émilise Lessard-Therrien a fait son entrée à l’Assemblée nationale, avec sa victoire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ça a fait la démonstration à tous ceux qui en doutaient encore, que Québec solidaire est un parti qui est implanté partout, qu’on a des solidaires dans la région prêts à défendre les enjeux qui sont ceux de l’Abitibi-Témiscamingue , affirme-t-il.

Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire de passage à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Gabriel Nadeau-Dubois affirme que ces nouveaux candidats défendront les intérêts de la région avec vigueur, comme le fait la députée Émilise Lessard-Therrien depuis 2018.

Je pense que Émilise a fait la démonstration que les solidaires se battent avec conviction, avec fougue, et de manière rafraîchissante pour leur monde, pour leur région. Beaucoup de gens en Abitibi-Témiscamingue se sont tournés vers Émilise, même à l'extérieur de sa circonscription, pour faire avancer leurs causes, leurs enjeux, parce que les députés de la CAQ étaient plus intéressés à défendre François Legault en Abitibi-Témiscamingue qu’à défendre l’Abitibi-Témiscamingue auprès de François Legault , insiste le co-porte-parole de Québec solidaire.

Prête pour un second mandat

La députée sortante et candidate de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les services de garde, le logement, la pénurie de main-d’oeuvre et surtout la santé sont au cœur des enjeux que Émilise Lessard-Therrien entend défendre dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue si elle est réélue le 3 octobre prochain.

La santé va rester un de mes dossiers prioritaires, parce que la situation depuis 2018 n’a fait que se dégrader. Il y a un an et demi, on était à moins 250 infirmières, et là on est à moins 330 infirmières. Ça fait des services qui ne peuvent pas ouvrir dans notre région, le centre de cancérologie en est un exemple à Rouyn-Noranda , estime-t-elle.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue a aussi fait valoir qu’il n’y avait pas d’avantages à élire des députés au sein du parti au pouvoir. En fait, le parti au pouvoir a carrément nié nos enjeux en Abitibi-Témiscamingue. Ils ont refusé de reconnaître qu’on vit une crise dans le réseau de la santé. Ils ont refusé de reconnaître qu’on vit une crise du logement dans la région. C’est pour ça que moi je brigue un prochain mandat, et c’est pour ça que je suis très contente aujourd’hui d’être entourée de deux excellents candidats pour défendre les couleurs de Québec solidaire en Abitibi-Est et en Abitibi-Ouest , soutient-elle.

Itinérance, santé mentale et réconciliation

Benjamin Gingras, candidat de Québec solidaire dans Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Benjamin Gingras se dit profondément attaché à sa région et dit retrouver au sein de Québec solidaire les valeurs de justice sociale qu’il a toujours défendues. Il a d’ailleurs connu Gabriel Nadeau-Dubois lors des manifestations étudiantes de 2012. Il a aussi fait la connaissance du candidat dans Abitibi-Ouest, Alexis Lapierre, lors de ses études en psychologie à l’UQAM.

J’apporte mon expertise en santé mentale. Je pratique comme neuropsychologue, je m’implique dans le domaine de l’itinérance aussi. Je pense que comme député membre d’un gouvernement solidaire, je peux faire partie de la solution, apporter des propositions et mettre en place le projet de société de Québec solidaire qui s’avère essentiel pour le 21e siècle dans une région comme l’Abitibi-Témiscamingue , avance-t-il.

À la fois allochtone et membre de la nation anishinabe, inscrit à la Première Nation de Timiskaming, il souhaite aussi travailler à la réconciliation des peuples.