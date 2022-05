Saison estivale : des restaurateurs entament un blitz pour recruter en Outaouais

Pour Karim Filiou, le propriétaire du restaurant BBQ Shop à Gatineau, les besoins sont grands.

Karim Filiou, le propriétaire du restaurant BBQ Shop à Gatineau Photo : Rosalie Sinclair

Serveurs, en cuisine, hôtesses… On a aussi notre camion de cuisine de rue. On fait des mariages, des traiteurs. C’est sur qu’on a besoin de recruter des gens à temps complet, à temps partiel, des gens qui veulent simplement nous aider pour de l’événementiel aussi , dit-il.

Une foire à l’emploi informelle

C’est pourquoi le restaurateur a décidé d'organiser, dimanche, une foire à l’emploi pour aller à la rencontre des employés potentiels. Pour mettre toutes les chances de son côté, M. Filiou a opté pour une formule d’entrevue plutôt informelle.

Le propriétaire du restaurant BBQ Shop a tenu une foire à l'emploi plutôt informelle, dimanche, afin de recruter pour la saison estivale. Photo : Radio-Canada

On a essayé de faire une petite formule un peu différente aujourd’hui. On invite les gens à venir prendre un verre avec nous pour apprendre à connaître l’équipe. C’est ce qui est le plus important pour nous, de bâtir une équipe pour l’été avec des gens qui sont capables de bien s’entendre, autant en service qu’en cuisine , partage le restaurateur.

Fermer temporairement pour saisir une opportunité ?

Du côté du restaurant les Vilains Garçons, qui gère un restaurant, une boucherie et un camion de cuisine de rue, notamment, le manque d’employé est aussi un casse-tête.

Cyril Lauer, le co-fondateur des Vilains Garçons. Photo : Radio-Canada

On est assez limités dans les CV qu’on reçoit , lance Cyril Lauer, le copropriétaire.

La situation pourrait d’ailleurs forcer les propriétaires à faire le choix entre garder la boucherie de l’entreprise ouverte ou rater l’occasion de se faire voir en déployant leur camion de cuisine de rue lors de la fin de semaine du Grand Prix de Montréal en juin.

Afin de pouvoir déployer leur camion de cuisine rue au Grand Prix de Montréal, en juin, Les Vilains Garçons pourraient devoir fermer temporairement leur boucherie, en raison du manque d’employés. Photo : Rosalie Sinclair

On va être capable de rester ouvert pour le restaurant, mais pour la boucherie, on attend encore des confirmations pour pouvoir rester ouvert le vendredi et le samedi. [...] Au moins on va aller au Grand Prix, c’est ça qui est important, ça va faire une belle visibilité et on espère qu’on va pouvoir rester ouvert à la boucherie en même temps , souhaite M. Lauer.

Avec les informations de Rosalie Sinclair