Le syndicat Unifor conclut une entente de principe avec Produits forestiers Résolu

Les modalités de l'entente n'ont pas été dévoilées. La proposition sera soumise à l'approbation des travailleurs de Résolu au cours de la prochaine semaine. Le résultat sera connu le 20 mai.

« Dans le contexte actuel, avec la pénurie de main-d'œuvre et une inflation galopante, il fallait assurer des conditions de travail compétitives et attrayantes : c'était notre principal défi. Nous sommes convaincus d'avoir conclu la meilleure entente possible dans les circonstances »