Maladie de Lyme : la bactérie détectée plus tôt en Nouvelle-Écosse cette année

La recherche des tiques est devenue une routine dans divers secteurs de la province. Avec la hausse des températures, la saison des tiques est à son apogée.

Les secteurs de Lunenburg, de Yarmouth et de New Glasgow sont les plus touchés.

La maladie de Lyme est une infection bactérienne, marquée par des rougeurs à l’endroit touché. Elle peut s’accompagner de fièvre, de fatigue, de maux de tête, de raideurs à la nuque et de douleurs musculaires. La maladie apparaît de trois à 30 jours après la piqûre et est traitée avec des antibiotiques.

Vett Lloyd, du laboratoire Lloyd Tick de l’Université Mount Allison, à Sackville au Nouveau-Brunswick, effectue des recherches sur les tiques et la transmission de la maladie de Lyme partout au Canada.

Les gens sont susceptibles de rencontrer deux sortes de tiques en Nouvelle-Écosse, selon le laboratoire de recherche. La tique américaine du chien, aussi appelée tique du bois, est souvent inoffensive. Il y a aussi la tique à pattes noires, connue sous le nom de tique du cerf.

Une hausse de 150 % au Canada en deux ans

La chercheuse rappelle que les tiques sont là toute l’année, avec des pointes au printemps et à l’automne. Actuellement, la Nouvelle-Écosse vit la pointe printanière.

Il ajoute que les tiques ont augmenté de 150 % au Canada depuis 2020. Elles prennent de l’expansion vers le nord en raison des changements climatiques et d’autres facteurs.

Vett Lloyd rappelle les mesures de sécurité que sont l’insecticide et les tests à tiques. Il est possible de se faire prescrire en pharmacie des médicaments préventifs.

J’ai reçu récemment une photo disant « Oh, nous pensions que c’était une tache de peau, mais non, il a des jambes . Ce n’était pas une tache de peau. C’était une tique engorgée qui se nourrit depuis une bonne semaine », raconte la chercheure.

La Nouvelle-Écosse et l’Ontario se classent au premier rang pour la présence de tiques au Canada, ajoute-t-elle. Elle précise que la situation est pire en Nouvelle-Écosse parce que la province compte beaucoup de tiques et moins de gens que le sud de l’Ontario.

Le Dr Jeff Goodall, vétérinaire et propriétaire d’une clinique à Bedford, près d’Halifax, a indiqué qu’il reçoit des chiens infectés de la maladie de Lyme plus tôt cette saison. Il examine chaque chien pour savoir s’il a été exposé à la maladie.

J’en vois un peu trop. Probablement trois ou quatre par semaine à notre clinique, qui sont positifs à la maladie , indique le vétérinaire. Si nous plaçons le chien sous antibiotiques et qu’il guérit, nous savons alors que c’était la maladie de Lyme.

Tout comme les humains, les chiens peuvent souffrir de la maladie de Lyme qui est transmise par les tiques. Photo : Radio-Canada

Le Dr Goodall ajoute que plusieurs chiens atteints de la maladie n'ont pas reçu de traitement par voie orale ou par injection de prévention contre les tiques, qui peuvent aussi transmettre d’autres maladies, soit l’anaplasmose et l’ehrlichiose, deux infections dont les symptômes s’apparentent à une grosse grippe.

Que faire si l’on voit une tique?

La chercheuse de Mount Allison suggère d'effectuer des contrôles réguliers. Si l’on aperçoit une tique, on peut la retirer en tirant doucement.

Ensuite, on place la bête dans un sac hermétique et on la met au congélateur, au cas où la personne atteinte tomberait malade. Il est toujours possible de subir un test de dépistage de la maladie de Lyme.

Le but est à découvrir, tout d’abord, si la tique porte la maladie de Lyme. Sinon, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Mais si c’est le cas, vous aurez peut-être besoin de plus d’une dose d’antibiotiques , met-elle en garde.

Elle ajoute qu’il est important d’identifier la tique lorsqu’elle se trouve sur le corps. Une carte publique disponible sur le site web eTick montre également la localisation géographique des tiques répertoriées.

Vett Lloyd note que les tiques peuvent se nourrir de trois à sept jours et se dissimuler dans un endroit qui passe facilement inaperçu.

Une tique recherche les endroits chauds et humides. Si elle s’agrippe à votre cheville, elle peut grimper grimper sur votre jambe. Vous pouvez regarder dans la région de l’aine, les fissures et les crevasses de la peau, les aisselles, le cou, les oreilles, la ligne de cheveux… en particulier chez les enfants parce qu’ils sont plus courts. Il faut vérifier le haut du corps parce qu’une tique rampe vers le haut , certifie-t-elle.

