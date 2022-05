La saison de la ouananiche est lancée au Lac-Saint-Jean

Ce matin, il y a eu un gros orage. Je suis parti de chez nous et je n'étais pas certain. J'ai vu la température changer. Tout de suite après un orage normalement on dit que c'est bon pour la pêche. Comme de fait, j'ai eu le temps de faire mes trois lancés et mes deux ouananiches étaient prises. Je suis vraiment content , dit-il.

Si pour Patrick Deschenes la pêche a été bonne pour d'autres, la ouananiche se laissait désirer. Il a fallu s'armer de patience.

Un homme pêche à bord de son bateau sur le lac Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Nous ici ça a sauté un petit peu, mais pas encore. On a eu une petite attaque tantôt, mais pas plus que ça , mentionne alors un pêcheur.

Cette année, la limite de possession et de pêche quotidienne est fixée à deux poissons par permis. Les experts veulent atteindre l'équilibre après des saisons très fructueuses comme celle de 2020 ou près de 10 000 ouananiches avaient été pêchées.

Le directeur général de la Corporation de Lactivité pêche Lac-Saint-Jean, Marc Archer, estime que la saison sera dans la moyenne cette année. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

La limite de prise de possession était de 3 l'an passé. Les stocks ont quand même diminué considérablement en 2021 par rapport à 2020 qui était une année record depuis 25 ans. Donc pour s'assurer qu'on va avoir assez de reproducteurs qui vont remonter dans les rivières, c'est une mesure préventive , a indiqué le directeur général Corporation de Lactivité pêche Lac-Saint-Jean, Marc Archer.

Le directeur, qui est également biologiste, estime d'ailleurs que la saison sera dans la moyenne cette année. Entre 5000 et 6000 ouananiches devraient mordre à l'hameçon au cours de l'été.

Un homme pêche la ouananiche. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Pour les amateurs de doré, l'ouverture de la pêche se fera à date fixe soit le 1er juin partout dans la région.