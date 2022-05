L’écrivain François Blais est décédé

Né à Grand-Mère, en Mauricie, l'auteur a été remarqué dès son premier roman, Iphigénie en Haute-Ville , publié en 2006 alors qu'il habitait à Québec. Celui-ci a été finaliste pour le Prix des libraires du Québec, le Prix France-Québec et le Prix Senghor de la création littéraire.

Dans une certaine mesure, nous avons un peu l'impression d'avoir grandi avec lui, invités à partager son univers à la fois cynique et tendre. Le monde des lettres québécois est plus riche, plus vibrant et plus beau parce que François a osé en ébranler quelques fondations , a écrit L'instant même sur Facebook, qui a publié le premier roman de François Blais.

Son roman Document 1 , que l'auteur a fait paraître en 2012, s'est mérité le Prix de création littéraire de la Bibliothèque de Québec-Salon international du livre de Québec.

Puis, son livre pour enfant Le livre où la poule meurt à la fin , qu'il a écrit avec Valérie Boivin, a remporté en 2019 le Prix jeunesse des libraires, catégorie 6-11 ans.

Plus de détails suivront...