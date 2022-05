Une éclipse lunaire totale pourra être observée dans la nuit de dimanche à lundi

Deux fois par année, soit au printemps et à l’automne, il va y avoir un alignement parfait entre le Soleil et la Terre. Puis, 14 jours plus tard, la Lune va se déplacer dans l’ombre de la Terre. […] La Terre étant éclairée par le Soleil, elle projette une ombre derrière elle , explique Marc-André Paradis.

L'astronome, qui œuvre à l’Observatoire Aster, un musée scientifique situé à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, était en entrevue à l'émission Même Fréquence vendredi.

Selon nos informations, l'éclipse totale se produira entre 23 h 30 et 00 h 55, mais le phénomène sera perceptible à compter de 22 h 29.

Cette illustration montre la position de la Lune, de la Terre et du Soleil lors d'une éclipse lunaire totale (archives). Photo : NASA

Selon M. Paradis, une éclipse lunaire, également appelée lune de sang en référence à la couleur de celle-ci, est plus facilement visible qu'une éclipse solaire.

La Lune devient rouge parce que, dans l’ombre de la Terre, il y a de la lumière rouge qui provient du Soleil. C’est de la lumière qui filtre à travers notre atmosphère et qui vient colorer la lune en rouge , vulgarise-t-il.

C’est le même phénomène qui se produit aussi lorsque la Lune se lève. La lumière doit traverser plus d’atmosphère sur une grande distance, alors le bleu du ciel est atténué et on voit la Lune rouge orange. C’est un phénomène tout à fait naturel qui est causé par l’atmosphère , ajoute M. Paradis.

Marc-André Paradis affirme qu'il est possible d'observer cette éclipse à l'œil nu (archives). Photo : Radio-Canada

L'astronome soutient, toutefois, qu'il sera uniquement possible d'observer l'éclipse lunaire si la couverture nuageuse n'est pas trop épaisse.

Tout un chacun pourra visionner ce phénomène, en direct, sur la page Facebook de l'Observatoire Aster dimanche.

Qu'en est-il des prochains phénomènes astronomiques?

Marc-André Paradis rappelle que le 24 juin, 5 planètes en alignement seront également observables dans le ciel. L'astronome mentionne que Mercure, Saturne, Jupiter, Mars et Vénus seront à l'est et formeront une ligne assez droite Comment les différencier des étoiles? Ce n’est pas difficile, les planètes ne scintillent pas! , lance-t-il.

M. Paradis indique par ailleurs que le 8 avril 2025, une éclipse solaire totale, un phénomène plutôt rare, pourra être observée de la Terre.

Avec les informations de Maude Rivard