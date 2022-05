La Franco-Ontarienne Danika Ethier nagera pour le Canada cet été

Le championnat aura lieu du 24 au 27 août. Elle et 35 autres nageurs canadiens de 18 ans et moins y participeront.

Grâce à de bons résultats durant les épreuves de brasse aux essais nationaux tenus en avril à Victoria, en Colombie-Britannique, elle aura la chance de pratiquer son sport à l’échelle internationale.

Elle a notamment établi un record personnel en finissant l’épreuve de qualification du 50 m brasse avec un temps de 32,89 secondes et atteint les finales du 100 m et 200 m brasse.

Dans le Nord de l’Ontario, l’ancienne équipe de Danika Ethier est fière de ses récents exploits.

L’équipe de KapSwim est une petite famille, on est une petite communauté. On est excités pour elle , partage l'entraîneuse bénévole Joelle Casonato.

Joelle Casonato est entraîneuse bénévole pour le club de natation KapSwim. Photo : Radio-Canada / Christophe Simard

Même à la municipalité, le maire Dave Plourde ne cache pas son enthousiasme en apprenant la nouvelle.

C’est encourageant que des enfants de Kapuskasing et même de la région, avec l’appui de la communauté, soient capables d’atteindre leurs rêves et des niveaux que peu de nous verront , explique-t-il.

Une levée de fonds aura lieu à Kapuskasing en début juin pour financer la préparation de Danika Ethier. L’équipe canadienne junior doit se rendre à Vancouver dans quelques semaines pour une compétition.

De Kapuskasing à Ottawa

Aujourd’hui, la Kapuskoise nage pour le club Kingfish d’Ottawa.

Pour le clan Ethier, c’était simple de choisir où Danika poursuivrait sa carrière. Seules Ottawa, Sudbury et Toronto faisaient partie des destinations visées. Ses parents souhaitaient surtout qu’elle soit bien entourée. C’est finalement la capitale nationale qui l’a emporté.

J’avais déjà parlé à deux entraîneurs à Ottawa et Sudbury, donc j’étais un peu plus tentée d'aller à ces endroits-là. Mais à Ottawa, c’était plus facile parce qu’on avait de la famille proche qui pouvait m’aider, poursuit-elle.

Selon Danika Ethier, ce déménagement était nécéssaire surtout pour avoir accès à plus de ressources.

Je pense qu’avoir plus de temps de piscine est important pour pouvoir mieux nager et ça aide d’avoir des entraîneurs avec plus d’expérience , explique-t-elle.

Mme Casonato est d'accord.

« À un certain point, ils doivent quitter [la région]. » — Une citation de Joelle Casonato, entraîneuse de KapSwim

Là-bas, il y a des entraîneurs qui font ça comme emploi. Ils font ça à la journée longue. Moi je suis de niveau un et eux sont de niveau cinq , précise l'entraîneure.

Chaque rêve coûte de l'argent

L’équipe de KapSwim avait été consultée afin d’identifier les choses à inclure dans l’infrastructure d’un nouveau centre aquatique, qui remplacerait la piscine actuelle.

Kapuskasing tente de remplacer la piscine Donat Brousseau depuis quelques années. Photo : Courtoisie Joelle Casonato

Parmi les propositions, il y avait notamment l'ajout de deux allées supplémentaires et l’allongement de celles-ci à une distance réglementaire 25 mètres. La piscine actuelle n’est que de 25 verges en longueur, ce qui empêche KapSwim d’organiser des compétitions.

À Kapuskasing, la piscine n’a que quatre couloirs, donc tu es limité dans le nombre de nageurs que tu peux avoir et t’es déjà limité au nombre d’heures auxquelles tu peux accéder à la piscine , ajoute le père de Danika, Daniel Ethier.

Chaque rêve coûte de l’argent et c’est aux gens en haut de nous de déterminer si ça en vaut le coût , conclut-il.

Le maire de Kapuskasing, Dave Plourde, croit qu’il faudra de plus gros octrois si la municipalité espère compléter un tel projet de 23 millions $. Il est tombé à l’eau pour une deuxième fois en 2020 puisque Kapuskasing n’a pas pu obtenir le financement souhaité.

« Il faudrait que [la subvention] soit plus que d’un million de dollars. Sans octroi, il faudrait monter les taxes. Si 100 000 $ représente 1 %, tu peux t’imaginer ce que ça prendrait pour payer une piscine comme ça. » — Une citation de Dave Plourde, maire de Kapuskasing

La Ville de Kapuskasing était prête à verser 6 millions $ pour la construction d'une nouvelle piscine, à condition que 75 % de la facture soit financée par un programme d'infrastructure fédéral-provincial.

Si une nouvelle piscine ne servait qu’à lutter qu’un petit peu contre l’exode des jeunes vers les régions qui ont plus à offrir, Kapuskasing ne peut que faire ce qu’on est capable de faire .

M. Plourde dit comprendre qu’en raison les réalités du Nord de l’Ontario, comme une infrastructure routière en besoin de réparation, doivent être priorisées.