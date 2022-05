À la conquête de l’Empress of Ireland présenté en avant-première à Sainte-Luce

Près de 300 personnes ont assisté, samedi, à la projection du documentaire À la conquête de l'Empress of Ireland, à l'église de Sainte-Luce. Présenté en avant-première, le film, qui retrace la découverte de l'épave de ce grand paquebot, a été réalisé par Samuel Côté.

Le navire, qui a fait naufrage le 29 mai 1914, à 8 kilomètres au large de Sainte-Luce, a été découvert par un groupe de plongeurs.

Je trouve que la découverte de l’épave a toujours été une anecdote importante dans la grande histoire de l’Empress. Grâce à ces plongeurs et à ceux qui ont suivi, on a un musée à Pointe-au-Père, des expositions à Ottawa et à L'Islet, au Musée maritime. Sans ces plongeurs, tout ça n’existerait pas , lance le réalisateur.

En plus d'être le réalisateur du film, Samuel Côté est aussi historien maritime et chasseur d'épaves. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Pour lui, il était essentiel d'honorer leur travail, jusqu'alors mis de côté. Pour ce faire, M. Côté a rassemblé pendant plus d'un an des images d'archives et des vidéos inédites tournées par ces plongeurs.

C’est un devoir de mémoire. Je veux qu’on se souvienne de l’exploit que ces jeunes-là ont réalisé en 1964. Il n'y avait pas les équipements que l’on a aujourd’hui ni les techniques pour chercher les épaves , soulève-t-il.

« Je pense qu’ils vont avoir la reconnaissance qu’ils méritent, maintenant. […] Ils ont participé à la découverte de l'une des plus précieuses épaves au monde. On a un magnifique paquebot qui repose ici, au fond du Saint-Laurent. » — Une citation de Samuel Côté, réalisateur du documentaire À la conquête de l'Empress of Ireland

Samuel Côté a rencontré Gaston Fillion, un des plongeurs découvreurs de l’épave de l'Empress of Ireland. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Le public de Sainte-Luce qui a assisté au lancement du film était ravi du visionnement. Ça vient me chercher vraiment profondément au cœur parce que je suis originaire de la région , confie un spectateur. Cette histoire est fantastique. Elle a besoin d’être découverte par les autres , commente quant à lui un autre homme.

Les citoyens se sont déplacés à l'église de Sainte-Luce pour assister à la projection du documentaire. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

On a connu l’histoire au musée et c’était très intéressant d’aussi voir toute l’histoire […] des personnes qui ont trouvé l’épave , se réjouit un troisième spectateur.

La chaîne Historia diffusera le documentaire À la conquête de l’Empress of Ireland le 28 mai.

Avec les informations de Perrine Bullant