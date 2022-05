Une randonnée à vélo de Ville-Marie à Angliers

Les participants pourront faire toute la piste sur 45 km ou seulement 19 km, soit la distance entre Lorrainville et Ville-Marie.

L'événement est organisé par la Coop de l’Arrière-Pays en collaboration avec Vélo Québec et coïncide avec le mois du vélo.

L'agente de développement Marie-Joe Morin dit que c'est la première fois que l'événement est organisé par la coopérative de solidarité qui fait la promotion des activités de plein air.

C'est le mois du vélo chez Vélo Québec. Ce mois-là est dédié à la promotion du vélo. Après nous c'est sûr qu'on s'associe beaucoup à Vélo Québec pour la promotion de tout ce qui est vélo. À l'intérieur de la coop, on développe un pôle cyclable avec la location de vélos pour enfants, pour adultes. On en fait beaucoup la promotion, la promotion des pistes cyclables au Témiscamingue , dit-elle.

D'ailleurs pour faire la promotion du vélo, la Coop de l’Arrière-Pays compte bientôt produire une carte des pistes cyclables au Témiscamingue.