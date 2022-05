Un don d’armes à feu déductible d’impôts en Saskatchewan

L'association Saskatchewan Wildlife Federation (SWF) indique aux résidents qu’il est possible d’échanger leurs armes indésirables contre des reçus déductibles d’impôt.

À partir du 18 mai, la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu oblige les acheteurs d’armes à feu de posséder un permis en bonne et due forme, en plus de fournir une preuve d’identité.

La loi oblige les commerçants à garder les reçus des transactions d’armes à feu sans restrictions. Elle oblige également ceux-ci à effectuer des vérifications de précédents qui comprennent le parcours entier d’un client, non seulement des cinq dernières années.

La SWFSaskatchewan Wildlife Federation invite donc les propriétaires de fusils indésirables à contacter son siège social, afin que l’organisation puisse récupérer les armes en personne d’ici mercredi, et ce, n’importe où dans la province.

Si les armes sont en bonne condition, leur revente lors de levées de fonds permettra de soutenir des programmes de la SWFSaskatchewan Wildlife Federation voués à acquérir et entretenir des habitats naturels pour les animaux sauvages.

L’organisation affirme qu’elle acceptera des armes sans restriction même après la date butoir.