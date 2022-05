Fin du masque obligatoire : entre prudence et soulagement en Outaouais

Annie Langlois est allée faire ses courses pour la première fois depuis un long moment sans porter de masque, samedi. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle abandonne le masque à jamais. Ce sera du cas par cas, dit-elle, car une inquiétude demeure.

Annie Langlois entend décider au cas par cas si elle porte ou non un masque dans un endroit public. Photo : Radio-Canada

Je suis un peu inquiète pour les endroits vraiment occupés. Je vais continuer à porter le masque dans les endroits où il y a beaucoup de monde, oui définitivement. Mais où c’est ouvert et où il n’y a pas beaucoup de monde, non , partage-t-elle.

Mélissa Beauchamps, qui travaille en restauration, dit pour sa part qu’elle n’est pas encore prête à enlever le masque.

Je prends mes précautions pour moi, ma famille et les gens autour de moi , dit-elle.

Même son de cloche pour Sylvie Fillon, pour qui le port du masque restera encore une habitude du quotidien pour encore un certain temps.

Sylvie Fillon n'a pas l'intention d'abandonner le masque tout de suite. Photo : Radio-Canada

Cette pandémie nous a plongés un peu dans un traumatisme social où on n'est pas sûr si on doit baisser le masque, et où on marche un peu sur des œufs. Pour moi, c’est sûr que je vais continuer de porter le masque parce que la pandémie n’est pas terminée , partage-t-elle.

Faire respecter le choix de chacun

Alors que la question continue toujours de diviser, Carole Lajeunesse, cheffe-propriétaire du bar Lala Bistro dans le secteur Buckingham, à Gatineau, s’attend à devoir faire un autre type de gestion maintenant que le masque n’est plus obligatoire.

Après la gestion entourant le respect des mesures sanitaires dans son établissement, la tenancière anticipe devoir maintenant gérer les tensions entre les clients qui sont opposés au masque et ceux qui continuent de le porter par choix ou nécessité.

Carole Lajeunesse, cheffe-propriétaire du bar Lala Bistro dans le secteur Buckingham, à Gatineau. Photo : Radio-Canada

C’est une autre bataille pour moi qui commence, dit-elle. Je vais être là pour supporter les gens qui ont décidé de porter le masque, par respect, et pour dire aux gens qui sont impolis envers ceux qui portent un masque [...] de sortir s’ils ne changent pas d’attitude. C’est la liberté [de chacun] , partage Mme Lajeunesse.

« C’est un autre petit combat qui s’en vient, ça, c’est sûr » — Une citation de Auteur

À Ottawa, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, les masques ne sont plus obligatoires dans les endroits publics depuis le 21 mars dernier.

Avec les informations de Rebecca Kwan et Samuel Blais Gauthier