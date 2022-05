Les prescriptions littéraires de vos libraires de quartier

Il y a les médecins pour guérir nos corps, les psys pour apaiser nos esprits… et les libraires pour dorloter nos âmes. Afin de célébrer ces passeurs et passeuses de culture, ces bouquineurs et bouquineuses qui nous font vivre mille et une émotions, l’équipe des Prix de la création souhaite aller à leur rencontre. D’un océan à l’autre, nous voulons découvrir les libraires (et leur librairie) qui ont un impact sur leur communauté.

Léo le libraire. Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Cette semaine, découvrez Léo, un amoureux de littérature qui ouvre avec des copines la librairie Un livre à soi, petit clin d’œil avoué à Virginia Woolf. Situé en plein cœur de l'avenue Laurier Est, cet espace se veut rassembleur, « un lieu d’ouverture, de découverte et d’échanges », dit-il. L’équipe des Prix de la création lui a demandé de nous faire part de ses coups de cœur du moment en matière de recueils de poésie.

« Aujourd’hui, plus que jamais, on a besoin de liants sociaux. On a besoin de se voir, d’échanger, de se prendre dans nos bras. Il y a dans les livres ce potentiel magnifique de se retrouver dans les mots des autres […] des mots qui peuvent nous consoler. » — Une citation de Léo

Trois recueils de poésie à lire, selon Léo :

Les prescriptions littéraires de Léo le libraire. Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Hier est une violence, de Charlotte Francoeur, OMRI, 21 septembre 2020

Résumé de l'éditeur : Hier est une violence fait le récit d'une tentative de suicide ratée, d'une mort désirée mais inatteignable. C'est une véritable déclaration d'amour d'une fille à sa mère, grande survivante des glaces du fleuve Saint-Laurent.

« C’est un recueil qui m’a énormément touché. Il aborde la relation mère-fille avec finesse. C’est magnifique, beau, touchant, et c’est également une œuvre graphique puisque cette maison d’édition collabore avec des artistes visuels. » — Une citation de Léo

La licorne noire, d’Audre Lorde, une traduction de Gerty Dambury, L'Arche, 10 octobre 2021

Résumé de l'éditeur : Le recueil Black Unicorn, écrit en 1978, occupe au sein de ses écrits poétiques une place particulière. La poète apparaît sous toutes les facettes de sa féminité, comme fille, mère, amante, poète, militante. Ces poèmes d’amour évoquent l’apogée d’un désir, empreint de rage et d’une sensualité que la prise de conscience aiguë des discriminations subies ne parviendra pas à brider.

« Audre Lorde est une autrice afro-américaine d’une importance capitale. Sa poésie est empreinte d’érotisme. C’est majestueux, très charnel, sensuel, sexuel. Sa plume est très politique. » — Une citation de Léo

Ancestrale, de Goliarda Sapienza, Le Tripode, 4 juin 2021

Résumé de l'éditeur : L'intensité du destin mélancolique et le désir qui habitent Goliarda Sapienza éclairent d'un jour plus profond l'ensemble de son oeuvre si singulière. On y retrouve, de façon bouleversante, convoquées par sa voix lyrique, les figures décisives de ses parents et la mythologie personnelle sur laquelle se déploiera sa vie par la suite.

« Du moment que tu tombes amoureux de son œuvre, tu fais partie de son fan-club. Tout ce qu’elle écrit est sublime. Très féministe, elle persistait à écrire dans une Italie machiste où aucun éditeur ne voulait [lui faire] signer [un contrat]. À lire! » — Une citation de Léo

Comment imagines-tu les premiers clients et clientes à fouler ta librairie?

« Je les imagine ouverts aux changements, je les imagine comme ils sont, comme ils viennent, comme ils repartent. J’ai envie que l’on apprenne à se connaître. » — Une citation de Léo

L’ouverture de la librairie Un livre à soi (Nouvelle fenêtre) se déroulera le 28 mai 2022 au 1575, avenue Laurier Est.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours. Vous écrivez des poèmes? Envoyez-nous vos textes inédits d’ici le 31 mai 2022.