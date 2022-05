Foire aux vélos d’Estrie-Aide : près de 300 bicyclettes vendues

Presque tous les vélos récoltés par l'organisme cette année ont trouvé preneur. Une petite sélection de bicyclettes restante sera disponible au magasin d'Estrie-Aide, situé sur la rue Wellington-Sud à Sherbrooke.

Nous l'écoulerons dans notre magasin au cours des prochaines semaines, question que tous et toutes puissent avoir l'occasion d'avoir un vélo cet été , indique la directrice aux communications et partenariats chez Estrie-Aide, Alexandra Lallier-Cabana.

Selon l'équipe d'organisation, l'événement, de retour après deux ans d'inactivité, a été couronné de succès pour sa dixième année.

On a été chanceux de tomber sur une belle journée, il y avait déjà une grosse ligne à 8 h quand ça a commencé. Les gens sont vraiment reconnaissants. On a réussi à trouver un vélo à peu près pour tout le monde, selon ce qu'ils cherchaient. On avait un bel inventaire de 400 vélos , ajouter Dominique Dubé, qui en était à sa première expérience en tant que bénévole de la Foire aux vélos.

« Beaucoup de sourires, une belle expérience de bénévolat. » — Une citation de Dominique Dubé, bénévole de la Foire aux vélos

L'événement s'est déroulé tout au long de l'avant-midi, samedi, sous un chapiteau devant le Centre de don d'Estrie-Aide. Des conseillers spécialisés en cyclisme étaient même présents sur place pour permettre aux gens de faire un choix de vélo éclairé.

Si tout se déroule comme prévu, la Foire aux vélos sera de retour l'an prochain. Pour Estrie-Aide, il s'agit d'une façon de venir en aide aux citoyens dans le besoin, mais aussi d'encourager le transport actif à Sherbrooke.

Nous on veut toujours continuer, on reçoit toujours des travaux. Chaque fois, on a une super réponse, on reçoit des dons à l'année longue de vélos. On souhaite encourager la mobilité durable aussi. On a de très beaux modèles qui sont disponibles et on est heureux de pouvoir les offrir , raconte Mme Lallier-Cabana.

« Ça fait 10 ans qu'on offre des vélos comme ça et on espère pouvoir continuer ! » — Une citation de Alexandra Lallier-Cabana, directrice aux communications et partenariats chez Estrie-Aide

Des bénévoles patrouilleurs en ont d'ailleurs profité pour prodiguer des conseils aux acheteurs sur la prévention et la sécurité à vélo.