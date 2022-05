Une saison sous le signe de la fiction au Théâtre de Quat’Sous

Le Théâtre de Quat’Sous, à Montréal, a dévoilé sa programmation pour la saison 2022-2023 vendredi. Les figures de Mohamed Ali et de Darwin se croiseront sur les planches du Théâtre, qui mise sur le thème de la fiction cette année.

Nous sommes là pour vous rappeler que non, les fictions ne sont pas mortes et que, par conséquent, les utopies sont encore pensables et possibles , a écrit Olivier Kemeid dans le mot de saison de la direction artistique.

Le théâtre proposera notamment Rêve et folie du 28 septembre au 7 octobre, une pièce mise en scène par Brigitte Haentjens à partir d’un texte de Georg Traki, poète décédé en 1914 alors qu’il était sur l’un des fronts de la Première Guerre mondiale.

L'œuvre lyrique, interprétée par le comédien Sébastien Ricard, prend la forme d’un long poème entre ombre et lumière sur les thèmes du chaos, de la violence et de l'humain.

L’auteur Jean-Philippe Baril Guérard signe la pièce Vous êtes animal, une création de la compagnie résidente du Théâtre de Quat’Sous, le Théâtr PÀP. Elle est présentée du 17 janvier au 11 février.

Mise en scène par Patrice Dubois, la pièce imagine Charles Darwin publiant son célèbre L’origine des espèces en 2022 plutôt qu’en 1859. La publication, qui est loin de faire l’unanimité au sein de la communauté scientifique, est finalement adaptée sous la forme d’une comédie musicale de grande envergure.

Dans Mille, une création du Théâtre de Quat’Sous mise en scène par Mani Soleymanlou, la comédienne Monique Spaziani mène une grande quête familiale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle sera sur scène du 28 février au 25 mars.

Notons aussi que Qui a tué mon père, une pièce de l’auteur français Édouard Louis, sera présentée du 22 novembre au 10 décembre.