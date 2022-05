De plus en plus de chiens adoptés pendant la pandémie maintenant confiés à des refuges

La semaine dernière l’association comptait 62 chiens hébergés en refuge et 100 en famille d'accueil, selon le directeur général Gord Hunter. Parmi ces animaux, il y a des chiots, mais aussi des chiens secourus qui peuvent avoir des problèmes comportementaux ou médicaux.

Nous constatons que maintenant que les gens sont revenus à leur mode de vie prépandémique, ils ne sont plus en mesure ou ne sont plus disposés à maintenir leurs engagements [envers leur chien] , note Gord Hunter.

De plus en plus de cliniques vétérinaires font aussi appel à l’association parce que certains propriétaires sont incapables de payer les soins dont leur animal a besoin, ajoute-t-il.

Le refuge est également en contact avec les Services provinciaux visant le bien-être des animaux.

Un problème généralisé

Mike Gatta, directeur des adoptions pour l’organisme Ottawa Dog Rescue, fait écho à ces réalités. Son association a elle aussi reçu plus d'appels que jamais de propriétaires qui veulent se départir de leur chien. Elle n'a pas de refuge, mais coordonne environ 40 à 60 placements en famille d'accueil.

M. Gatta soutient que les usines à chiots et des escrocs ont profité de la forte demande pour des animaux de compagnie pendant la pandémie, et sont de plus en plus présents sur le marché.

Les éleveurs enregistrés, dit-il, font des tests sanguins, surveillent les malformations congénitales et ont souvent une clause dans les contrats d'achat selon laquelle ils reprendront les chiens en cas de problème. Mais lorsqu’un chien provient d’une source non réglementée, il va souvent coûter des milliers de dollars en factures vétérinaires à leurs nouveaux propriétaires, affirme Mike Gatta.

Il constate par ailleurs que de nombreuses personnes sont incapables de s'occuper de chiens actifs comme les bergers allemands ou les huskies.

Ce sont des gens qui travaillaient à la maison et qui maintenant sont partis, ou qui vivaient dans une maison et qui maintenant se retrouvent dans un appartement. Ou peut-être qu'ils étaient mariés, et maintenant ne le sont plus. Il y a toutes sortes de raisons valables pour avoir à abandonner un chien.

Il remarque aussi que certains animaux de compagnie n'ont pas été correctement élevés ou socialisés, en raison des restrictions liées à la pandémie.

Les chiens souffrent d'angoisse de séparation, ou de réactivité à la laisse, de réactivité aux autres chiens, de manque de socialisation, toutes sortes de problèmes , observe Mike Gatta.

Mais il ajoute qu’à son sens, il n’est jamais trop tard pour bien dresser un chien. De toute façon, plus que le chien, il s’agit surtout de bien former ou préparer les humains.

Avec les informations de Sara Frizzell et de l'émission All In A Day, CBC