Fin du masque obligatoire au Québec : entre craintes et soulagement

Près de 22 mois après son imposition, le masque n’est plus obligatoire dans la majorité des lieux publics au Québec, sauf dans les transports en commun et dans les établissements de soins de santé.

Parmi les endroits où il est désormais possible de circuler sans se couvrir le visage, on compte non seulement les restaurants, les salles de spectacles, les bars, les lieux de culte, les centres sportifs et les salles d'entraînement mais aussi les écoles, les centres de la petite enfance et les véhicules de transport scolaire.

En conférence de presse mercredi, le directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a confirmé que la sixième vague de la pandémie dans la province tire à sa fin puisque les indicateurs observés par les autorités sont en baisse.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a pour sa part rappelé qu’il est temps de faire confiance aux Québécois .

Le port du masque demeurera cependant obligatoire jusqu’à nouvel ordre dans les transports en commun ainsi que dans tous les établissements de santé, y compris les cliniques médicales, les RPArésidence privée pour aînés et les CHSLD.Centre d'hébergement et de soins de longue durée

Le port du masque est également recommandé dans certaines situations et pour certaines personnes comme les personnes âgées, malades, immunodéprimées ou dont l'état de santé les expose davantage à des complications médicales.

On laisse à la discrétion des employeurs et des commerçants d’imposer ou non le masque à leurs employés ou à leur clientèle, a ajouté le ministre Dubé.

De son côté, le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Benoit Morin, a tenu à rappeler aux Québécois de faire preuve de gros bon sens et de porter un masque en cas de symptômes puisque la transmission communautaire est encore assez élevée [au Québec] .

Le bonheur des uns, la crainte des autres

Certains Québécois rencontrés par des journalistes se disent réticents pour ce qui est de la levée de cette mesure sanitaire.

Moi, je vais le garder. J’ai quand même 71 ans, donc je veux faire plus attention à moi-même et aussi aux gens autour de moi , a expliqué un Québécois rencontré par un journaliste vendredi.

Je pense que je vais me sentir plus à l’aise avec mon masque dans les lieux publics. C’est sûr qu’à l’extérieur, non, mais à l’intérieur, je pense que oui , a ajouté un autre.

Cependant, pour d'autres, la fin du port obligatoire du masque est un soulagement. C’est notamment le cas d’une travailleuse dans le domaine de la restauration : Il fait très, très chaud, on a du mal à respirer. On est donc un peu heureux de retrouver les beaux sourires des gens.

Et pour certains, la décision de le porter ou non n'est pas tout à fait prise : elle pourra varier selon la situation.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette