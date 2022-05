Plus de sentiers officialisés dans le parc de la Gatineau

En plus des 200 kilomètres de routes forestières officielles entretenues par la CCNCommission de la capitale nationale , les gestionnaires du parc estiment qu'il existe plus de 300 kilomètres de sentiers non officiels développés par des usagers.

Les sentiers non officiels se sont multipliés au cours des dernières années, en partie grâce aux applications de cartographie mobile comme AllTrails.

Pierre-Olivier Dorego, gestionnaires des activités de plein air au parc de la Gatineau, admet que ces nouvelles habitudes d’utilisation du parc ont causé plusieurs maux de tête aux autorités du parc.

Les mésaventures hors-piste sont devenues monnaie courante dans le parc de la Gatineau au cours des dernières années. En novembre dernier, un randonneur a été blessé sur une falaise abrupte et a dû être secouru par les pompiers de plusieurs municipalités qui bordent le parc.

Pourtant, la CCNCommission de la capitale nationale a tenté d'adopter une approche philosophique.

Nous devons garder en tête que ces sentiers sont là pour une raison , souligne M. Dorego. Il estime que ces sentiers non officiels relient souvent les quartiers résidentiels au parc ou offrent une expérience récréative qui n’est pas disponible ailleurs.

Pierre-Olivier Dorego est gestionnaire des activités de plein air pour la Commission de la capitale nationale. Photo : Radio-Canada

Dès 2017, la CCNCommission de la capitale nationale a tenu des consultations publiques auprès des usagers pour savoir quels sentiers non officiels méritaient d'être officialisés.

Randonneurs, cyclistes, cavaliers, motoneigistes et autres groupes se sont fait entendre.

L’officialisation d’une centaine de kilomètres de sentiers hors-piste a finalement été acceptée, en fonction de leur valeur récréative et de leur impact environnemental.

Le responsable des loisirs du parc estime que d'ici l'été 2024, 100 kilomètres d'itinéraires créés par les usagers apparaîtront sur les cartes officielles de la CCNCommission de la capitale nationale .

Protection de l’environnement

M. Dorego explique que certains itinéraires proposés ont dû être immédiatement interdits puisqu’ils parcouraient des habitats sensibles et protégés en raison de la présence d’animaux comme le faucon pèlerin et la rainette faux-grillon de l'Ouest.

D'autres ont eu un impact important sur le territoire de grands mammifères comme le cerf.

Le parc a toutefois permis aux utilisateurs de prendre les devants pour ce qui est de plusieurs autres sentiers.

Nous espérons que ces pistes fourniront les expériences que les gens recherchent sur les sentiers non officiels et que nous pourrons fermer les sentiers non officiels qui posent problème d’un point de vue de sécurité et environnemental , conclut le responsable des loisirs.

Phase 1 : 14 kilomètres ajoutés. Nouveaux sentiers : 41, 42, 43, 66, 67, 68, 76, 77, 79 et 80 à Gatineau et à Chelsea Phase 2 : 17 kilomètres ajoutés. Nouveaux sentiers : 53B, 58, 59 et 72B dans la région de Wakefield

Avec les informations de Stu Mills de CBC