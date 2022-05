Les forces russes reculent de Kharkiv, ville clé du Nord-Est ukrainien

Grâce aux efforts de la défense territoriale de Kharkiv et des forces armées ukrainiennes, les Russes se sont retirés loin de la zone de la ville en direction de la frontière russe , a déclaré le maire de la ville à la BBC.

Le maire Ihor Terekhov a ajouté que les forces russes n'avaient pas bombardé sa ville au cours des cinq derniers jours.

« Il n'y a eu qu'une seule tentative des Russes de frapper la ville avec un missile près de l'aéroport de Kharkiv, mais le missile a été détruit par la défense aérienne ukrainienne. » — Une citation de Ihor Terekhov, maire de Kharkiv

Selon l’Institute for the Study of War, les forces russes qui tentaient d’encercler cette ville du Nord-Est ukrainien semblent avoir abandonné leurs efforts et quitté leurs positions. Le groupe affirme que le Kremlin a probablement décidé de se retirer complètement de ses positions dans un contexte de vives contre-attaques ukrainiennes et de renforts russes limités.

Un représentant du Pentagone signalait vendredi que les forces ukrainiennes continuent à reprendre des villes et des villages des Russes dans la région.

Kharkiv, ville stratégique

Avec ses 1,4 million d’habitants (avant la guerre), Kharkiv est la deuxième ville en importance en Ukraine. Située à 50 km de la frontière, elle est également proche de la région du Donbass, un territoire où combattent des séparatistes prorusses.

Cela en a fait une cible stratégique dès le début de la guerre pour Moscou. Cependant, devant la résistance des forces armées ukrainiennes sur le terrain, les Russes ont rapidement eu recours à l’artillerie lourde pour pilonner la ville, ce qui a causé des centaines de victimes civiles et des dommages considérables.

Le maire Ihor Terekhov a déclaré à la BBC que les troupes russes n'ont réussi qu'une seule fois à pénétrer dans une petite partie de cette ville clé du nord-est et qu'elles n'y sont plus depuis longtemps.

Le calme règne à nouveau dans la ville et les gens reviennent s’installer progressivement , a-t-il assuré, ajoutant que les autorités fournissent de l’eau, du gaz et de l’électricité aux résidents.

Il a toutefois évoqué de nombreux bâtiments résidentiels détruits ou endommagés et un énorme travail de reconstruction à venir.

Le gouverneur de la région a pour sa part prévenu que la situation est toujours dangereuse et a mis en garde les résidents de penser à leur sécurité avant de rentrer.

Il a indiqué que les forces russes ont fortement miné la région et continuent à cibler d’autres communautés.

De nombreux citoyens de Kharkiv se retrouvent sans maison à la suite des bombardements des troupes russes. Photo : Reuters / RICARDO MORAES

Cela indique qu’il est trop tôt pour se détendre , a averti le gouverneur.

Dans une allocution vidéo vendredi soir, le président Volodymyr Zelensky a reconnu que les efforts pour regagner des territoires aux mains des troupes russes seront difficiles mais que les Ukrainiens n'abandonneront pas.

« La libération progressive de la région de Kharkiv prouve que nous ne laisserons personne à l'ennemi. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine

Des négociations très difficiles

Le président ukrainien a également abordé la situation à Marioupol, ville martyre du sud-est.

Il a affirmé que des négociations très difficiles sont en cours pour libérer des personnes toujours coincées à l’intérieur de l’usine métallurgique d’Azovstal en échange de la libération de prisonniers de guerre russes.

La vice-présidente de l’Ukraine, Iryna Verechtchouk, a confirmé que les efforts se concentrent désormais sur l’évacuation de 60 personnes, notamment des blessés graves et des médecins.

Le président Zelensky affirme que le gouvernement ukrainien fait tout en son pouvoir pour évacuer les personnes qui demeurent coincées à l'intérieur de l'usine d'Azovstal. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

L’usine d’Azovstal est le dernier bastion de résistance ukrainienne dans la ville de Mariopol, prise par l’armée russe au mois d'avril.

Des centaines de soldats tiennent toujours bon à l’intérieur de l’usine malgré des semaines de bombardements intenses.