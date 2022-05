Les Mooseheads sont déçus, mais tirent des leçons dans la défaite

Je mentirais si je disais qu'on n'est pas déçu , avoue l'entraîneur-chef, Sylvain Favreau. Oui, on l'est déçu.

Les Mooseheads menaient la série huitième de finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ) 2 à 0. Halifax détenait aussi, lors du 4e match, une avance de deux buts et avait le Titan dans les câbles. Cependant, les Haligoniens n'ont jamais été capables de porter le coup fatal.

« Nous étions les négligés dans cette série. On s'est mis dans une belle position pour gagner la série, on a même failli marquer en fin de partie (vendredi), on aussi a vu notre jeunesse, notre inexpérience. Il y avait l'élément de fatigue aussi. Il faut donner crédit au Titan. »