Les Stars résistent aux Flames, il y aura un septième match

Oettinger a une fois de plus offert une performance de très haut niveau pour les Stars et il a gardé le fort en troisième période. Il n'a pas alloué plus de trois buts en six affrontements depuis le début de cette série.

Les Stars ont créé l'égalité 3-3 et le septième affrontement aura lieu dimanche soir, à Calgary.

Roope Hintz et Michael Raffl ont tous les deux récolté un but et une aide pour Dallas. Miro Heiskanen et Tyler Seguin, dans un filet désert, ont complété la marque.

Michael Stone a amassé un but et une mention d'aide pour obtenir ses deux premiers points de la série. Mikael Backlund est le seul autre joueur des Flames à avoir battu Oettinger.

Jacob Markstrom a également réalisé plusieurs arrêts importants, mais il a cette fois perdu son duel contre son vis-à-vis. Le Suédois a également repoussé 36 rondelles.

Les Flames ont amorcé la première période avec le couteau entre les dents et les Stars ont résisté à la tempête, jusqu'à ce qu'ils ouvrent le pointage.

Le défenseur Oliver Kylington a tenté un dégagement, mais son bâton s'est fracassé. La contre-attaque des Stars s'est amorcée et Joe Pavelski a laissé la rondelle derrière à Hintz, qui a trompé la vigilance de Markstrom entre les jambières. Le gardien des Flames a semblé manquer de concentration sur la séquence.

Kylington a une fois de plus été au coeur de l'action, mais cette fois en deuxième période. Il a perdu sa bataille à un contre un au centre du territoire des Flames et Joel Kiviranta a pu décocher deux tirs sur Markstrom. C'est Raffl, en deuxième vague, qui a finalement fait mouche.

Les Flames se sont toutefois retroussé les manches et ils ont marqué deux buts en moins de quatre minutes.

Lors d'une montée à trois contre un, Johnny Gaudreau a été patient et il a attendu au dernier moment avant de refiler le disque à Stone, qui a réduit l'écart.

Stone a ensuite obtenu une mention d'aide lorsqu'il a préparé le but de Backlund, qui a déjoué Oettinger grâce à un tir sur réception en provenance du cercle droit.

Les Stars ont repris les devants avant la fin du deuxième vingt. Radek Faksa a passé la rondelle à Heiskanen au point d'appui. Le défenseur finlandais a appliqué les freins pour faire chuter Matthew Tkachuk et il a décoché un tir des poignets que Markstrom n'a pas stoppé.

Septième match

La fiche des Flames lors d'un septième match est de six gains et quatre revers.

Leur dernière victoire remonte à 2004, alors que Calgary avait vaincu Vancouver en prolongation. Les Flames avaient poursuivi leur parcours jusqu'en finale, où ils se sont inclinés en sept matchs, face au Lightning de Tampa Bay.

Les Stars (en incluant les North Stars) ont forcé la tenue d'un septième match après avoir tiré de l'arrière dans une série, à huit reprises, ils ont remporté trois de ces séries.