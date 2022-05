Le Titan d’Acadie-Bathurst élimine les Mooseheads

Devant 3006 spectateurs au Centre régional KC Irving de Bathurst, ils ont joué avec aplomb pour remporter le match par la marque de 2 à 1 et, du même coup, la série huitième de finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ), en 5 parties.

Un but en désavantage numérique de Thomas Belgarde en milieu de 3e période a brisé l’égalité de 1 à 1, ce qui a eu l'effet d'électriser la foule.

Ça m'a donné des frissons , mentionne le joueur de centre.

« La foule m'a donné des frissons. C'est la première fois de ma carrière que je célèbre un but et je me suis laissé emporter avec une célébration du genre. Quand je me suis retourné et que j'ai vu les gens debout, c'était incroyable. La foule qui embarque et qui crie, ça donne de l'énergie à toute l'équipe. On espère qu'ils seront nombreux pour les autres parties. »