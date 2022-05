Reconstruction du Musée royal de la C.-B. : 789 M $ et sept ans sans lieu physique

L’actuel musée devrait fermer ses portes le 6 septembre, et la nouvelle installation devrait ouvrir ses portes au même endroit en 2030, selon la province. Imax Victoria, la boutique de souvenirs du musée et les camions de nourriture de rue qui s'y installent resteront ouverts jusqu’au début de 2023.

Je connais l'importance des sept millions d'artefacts qui se trouvent ici... et ils doivent être hébergés de manière plus appropriée qu'ils ne l'ont été au cours des dernières décennies , a déclaré le premier ministre John Horgan.

Le bâtiment de 54 ans qui abrite le musée actuel est instable en cas de séisme, contient de l'amiante et n'a pas la capacité de préserver en toute sécurité la plupart de ses collections avec les meilleures pratiques actuelles.

Le musée a ouvert ses portes en 1968 sur le site actuel et a travaillé à se moderniser après avoir été critiqué pour des expositions qui reflétaient principalement l'histoire des colons blancs.

Nous sortons de l'ombre et de la lumière les histoires diverses des Britanno-Colombiens et des peuples autochtones , a déclaré la ministre du Tourisme, Melanie Mark.

Le nouveau musée devrait être construit en bois massif et être entièrement accessible, avec pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les factures d’énergie. Il intégrera des espaces cérémoniels, culturels et de célébration; et devrait refléter davantage tous les citoyens de la province et son histoire autochtone et coloniale.

L’équipe du projet sera comprise notamment de membres de Premières Nations et exercera une influence sur la conception du musée pour refléter les membres de la nation Songhees et de la nation Esquimalt.

Pendant la fermeture, le musée se concentrera sur des expositions itinérantes et éphémères. Les 789 millions de dollars financeront également la construction d'un nouveau bâtiment pour les collections et la recherche à Colwood, au sud-ouest de Victoria.