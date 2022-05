Plus de sept hectares de forêt en feu à Saint-Basile-de-Portneuf

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), cet incendie est présentement contenu, ce qui veut dire que sa progression est arrêtée, du moins temporairement .

Quatre avions-citernes ont arrosé le secteur à plusieurs reprises en fin de journée. Quatre pompiers forestiers ont été déployés sur place.

Les services d'incendie municipaux étaient eux aussi présents. Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont assisté les pompiers dans leurs opérations.

Le travail des pompiers de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu se poursuivra samedi très tôt.

Interdiction des feux à ciel ouvert

On ne connaît pas pour le moment ce qui a déclenché ce feu de forêt, mais la chaleur des derniers jours et la sécheresse en sont assurément deux des causes.

Rappelons que depuis le début du mois de mai, les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ont été interdits par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans toutes les régions du sud du Québec (Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Outaouais, Estrie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches) ainsi que dans certaines MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent.

D'autres détails suivront.