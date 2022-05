L’eau potable, une denrée coûteuse à la Ville de Shawinigan

Depuis 2012, la ville de Shawinigan a dépensé au moins près de 4 millions de dollars pour redonner à ses 30 000 citoyens de l'eau potable. Les élus de Shawinigan ont adopté un règlement d'emprunt de 2,8 millions de dollars pour redémarrer l'usine et nettoyer le ruisseau Perchaude.

Jusqu'à maintenant, en vertu des appels d'offres publiés sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, plusieurs contrats ont été octroyés. 990 300 dollars ont servi à l'achat de nouvelles membranes. 1,53 million de dollars ont été alloués à la location et à l'opération de la nouvelle unité de traitement des eaux de rejets. 300 000 dollars ont été prévus pour la location d'équipement et le réaménagement de l'usine, et 160 300 dollars pour l'expertise technique.

548 800 dollars ont été dépensés pour la gestion des boues de rejets, qu'elles soient pompées dans l'usine ou dans le ruisseau Perchaude.

La Ville doit y retourner durant l'été pour terminer les travaux de nettoyage. Le montant n'est pas encore connu, mais il s'ajoute à la facture totale.

Pour approvisionner les citoyens en eau potable, la Ville a mis en place plusieurs points de service. Trois camions citernes ont été loués à cet effet. La facture pour la location pourrait grimper à 169 000 dollars d'ici la remise en marche de l'usine. Neuf organismes communautaires ont reçu des compensations pour un total de 60 000 dollars pour avoir distribué de l'eau embouteillée aux citoyens.

La ville a débloqué une enveloppe de 100 000 dollars pour les résidences privées pour aînés. C'est près de 4 millions qui ont été dépensés jusqu'à maintenant.

Les montants initialement octroyés pour chacun des contrats ne tiennent pas compte des imprévus qui pourraient survenir. La facture totale ne pourra donc qu'augmenter.

Avec les informations de Julie Grenon