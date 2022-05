Une Saskatchewanaise écrit un livre pour enfants sur les personnes handicapées

Le livre, My mama is a superhero ( Ma maman est une super-héroïne), aborde les questions liées à l’acceptation, l’inclusion et les personnes handicapées.

Avec son livre, Lindsey Stephenson nous fait plonger dans sa vie personnelle tout en invitant le jeune public à porter un autre regard sur les personnes en situation de handicap.

Tout part d’une conversation que Lindsey Stephenson a eue avec sa jeune fille Ella lorsqu'elle avait juste 3 ans et demi. Elle voulait aider sa fille à répondre aux questions de ses camarades de classe sur son fauteuil roulant et son handicap.

La maman a voulu faire comprendre entre autres qu'elle peut, elle aussi, faire des activités comme les autres, mais qu'elle les fait tout simplement différemment.

Le plus souvent, le handicap est associé à une incapacité ou à des limitations. Je veux présenter le point de vue de ma fille Ella selon lequel le handicap peut être quelque chose d'extrêmement positif comme un super pouvoir , déclare-t-elle.

La maman et auteure, Lindsey Stephenson, espère que son livre sera l’occasion d'avoir une conversation ouverte sur les personnes qui ont des limitations physiques. Photo : Gracieuseté : Lindsey Stephenson

Déjà à l'âge de 3 ans et demi, Ella pouvait expliquer à ses amis qu'à ses yeux le handicap de sa mère ressemblait plus à un superpouvoir qu'à une limitation. Elle considère le fauteuil roulant de sa mère comme un outil sympathique, en expliquant à ses camarades qu’elle était capable de faire les mêmes activités que n'importe quel autre parent.

« J'ai les capacités de faire n'importe quelle activité, je les fais juste d'une façon différente à partir de mon fauteuil. » — Une citation de Lindsey Stephenson, auteure du livre « My mama is a superhero »

Lindsey Stephenson avoue ne pas avoir demandé à sa fille comment elle se sentait de voir sa mère en fauteuil roulant. Elle dit croire que le livre est l’occasion de commencer une conversation sur les personnes qui ont des limitations physiques.

Même quand Ella voit sa maman comme une super-héroïne, celle-ci pense que la véritable héroïne c’est sa fille, âgée de six ans maintenant.

Elle se dit fière qu’Ella soit capable d'expliquer la diversité et l'inclusion à ses amis à son jeune âge. La fillette a une perspective extrêmement positive quant à la situation de sa mère, se réjouit Mme Stephenson.

Le rôle des médias pour la cause des personnes handicapées

L’auteure et militante des droits des personnes vivant avec un handicap déplore l’absence de personnages handicapés dans les médias.

Selon Lindsey Stephenson, il y a un manque de représentation de cette catégorie de personnes dans les médias. Elle déplore le fait qu’elle ne pouvait pas voir dans les livres ou dans les médias des personnages auxquels elle pouvait s’identifier lorsqu’elle grandissait.

Il n’y avait pas de personnages en fauteuil roulant, de personnages avec un handicap quelconque, ou avec une canne tout simplement, indique-t-elle

Il n'y avait pas beaucoup d'émissions de télévision ou de films qui dépeignent des personnages avec des limitations physiques, déplore-t-elle.

Mme Stephenson pense qu'il serait bon que les personnes handicapées soient représentées dans les médias. Selon elle, cela pourrait permettre aux enfants de développer beaucoup plus l’esprit de tolérance et d'acceptation lorsqu’ils rencontrent une personne qui est différente d’eux, et qui n’a pas les mêmes aptitudes physiques.

Le livre My mama is a superhero est actuellement disponible en ligne.

Lindsey Stephenson espère que le message véhiculé par le dessin et l'écrit pourra éventuellement se transformer en projet d'animation télévisuelle.