Saint-Majorique-de-Grantham veut éviter un autre drame

L'adolescente de 13 ans marchait sur le boulevard Saint-Joseph vers 19 h lorsqu'elle a été happée par un véhicule utilitaire sport (VUS). Au moment de l'impact, elle s'était avancée dans la voie de circulation pour donner une indication routière à un camionneur immobilisé de l'autre côté de la chaussée.

La conductrice du VUS aurait été aveuglée par les phares du camion et n'aurait jamais vu la victime, vêtue en foncé dans un secteur mal éclairé.

Le coroner Brochu recommande à la municipalité de prendre tous les moyens possibles pour limiter les risques pour les usagers vulnérables.

La municipalité n’a cependant pas attendu le dépôt du rapport du coroner pour agir, souligne la mairesse de la municipalité, Line Fréchette.

La démographie de la municipalité a augmenté avec les années, donc la circulation est plus dense qu’elle était. On a mis des dos d'âne, des pistes cyclables. Il y a encore beaucoup à faire. On a donné le mandat à une firme, on est en discussions pour réduire les risques au minimum , souligne-t-elle.

De l’éclairage de rue doit par ailleurs être installé sous peu à l'endroit où l'accident est survenu.

D’ici à ce que ces mesures soient mises en place, la municipalité demande à tous les usagers du secteur de faire preuve de prudence.

