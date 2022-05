Les deux petits rorquals se trouvent toujours près de l’île Sainte-Hélène

Dans une mise à jour publiée en début de soirée, le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) a indiqué que les deux petits rorquals étaient présents de part et d'autre de l'île Sainte-Hélène.

En matinée, le groupe avait précisé que le premier animal se trouvait entre le Vieux-Port de Montréal et l'île Sainte-Hélène, à proximité de la sculpture Trois disques, tandis que le deuxième s'était déplacé dans le chenal Le Moyne, entre la passerelle du Cosmos et le pont Jacques-Cartier.

Le GREMMGroupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins a du même coup demandé aux plaisanciers, plus nombreux sur le fleuve en raison de l'actuelle vague de chaleur, de demeurer à distance des deux mammifères.

En vertu du Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches du Canada, les embarcations doivent demeurer à au moins 100 mètres des baleines. C'est pourquoi le GREMMGroupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins recommande aux passants curieux de tenter d'observer les animaux à partir de la rive.

Le deuxième petit rorqual a été aperçu vendredi matin dans le chenal Le Moyne, à proximité de la biosphère de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le premier petit rorqual avait été aperçu dans le fleuve à la hauteur de Montréal dimanche. Des craintes pour la survie de l'animal avaient été évoquées, puisqu'il se trouvait à quelque 450 kilomètres en amont de son habitat habituel.

Selon les données du GREMMGroupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins , le premier petit rorqual mesure 3,4 mètres et son âge est estimé entre 0 et 2 ans.

Trois jours plus tard, un deuxième mammifère s'est retrouvé dans le même secteur. Vendredi, le Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins (RQUMM) a indiqué qu'il s'agit aussi d'un jeune petit rorqual et qu'il est amaigri.

Des équipes de surveillance se relayaient sur place vendredi pour relever des données sur les animaux.