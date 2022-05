Le retour de la Journée de la francophonie yukonnaise

De midi à 16 h, le Centre scolaire secondaire communautaire (CSSC) Paul-Émile Mercier accueille les festivités qui soulignent et célèbrent le rôle joué par les francophones dans le développement du territoire.

Le retour en présentiel est particulièrement attendu et la commissaire du Yukon, Angélique Bernard, s'en réjouit.

Lorraine Taillefer, la présidente de l’Association franco-yukonnaise (AFY) rappelle, dans un communiqué, l’importance de cette journée pour se rassembler afin de faire valoir la contribution des francophones et des francophiles au Yukon .

C’est en 2007 que le gouvernement du Yukon a fait du 15 mai la journée officielle consacrée aux francophones du territoire. Cette journée est, depuis, devenue l’un des grands rendez-vous de la communauté franco-yukonnaise.

Cette année, les chansons du groupe Major Funk seront accompagnées de bouchées et d’animations bilingues pour les petits et les grands. Ce sera aussi l’occasion de remettre le prix Engagement exceptionnel qui soulignera l'engagement exemplaire d’un membre auprès de la communauté.

Les festivités se tiennent au CSSC Mercier, tout un symbole pour la communauté qui s’est tant battue pour sa création.

Quand on parle d’une école francophone en milieu minoritaire, l’école est vraiment le cœur de la communauté, donc ça va être intéressant de faire ça dans le bel espace qui est réservé pour la communauté à l’école secondaire , explique Angélique Bernard.

John Streicker, le ministre responsable de la Direction des services en français, explique qu'il constate la vitalité de la communauté à l’oreille.

« Je me réjouis quand j’entends de plus en plus d’accents francophones dans nos rues, nos écoles, nos commerces et au sein de notre gouvernement. Je tiens à souligner le travail de tous ceux et celles qui permettent à la francophonie de s’épanouir au territoire. »