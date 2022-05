Accident d’autocar près de Jasper : accusations déposées contre l’entreprise propriétaire

La Commission de la santé et de la sécurité au travail de l’Alberta porte des accusations contre l’entreprise Brewster Inc. en lien avec l’accident d’autocar mortel survenu dans le parc national Jasper en 2020.

Brewster Inc. fait face à huit accusations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, notamment pour avoir omis de bien évaluer et contrôler les dangers ainsi que pour ne pas s’être assuré du bon état et du bon fonctionnement de l’équipement.

Trois personnes ont perdu la vie et 24 autres ont été blessées, le 18 juillet 2020, quand un autocar Ice Explorer a quitté la voie de circulation sur la route du champ de glace Columbia, situé à environ 100 kilomètres au sud-est de Jasper. Le véhicule, qui transportait 27 personnes, a dévalé une pente et fait plusieurs tonneaux avant de s’écraser sur le toit.

L’affaire sera entendue à la cour provinciale de Jasper le 23 juin.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a aussi enquêté sur le drame. Elle rappelle que son enquête est terminée et que son rapport a été remis au bureau du procureur de la Couronne de l’Alberta le mois dernier afin de déterminer si les preuves justifient des accusations criminelles.

Ce rapport n’a pas été rendu public. La GRC indique qu’elle fournira une mise à jour lorsque de plus amples informations sur les résultats de l’enquête pourront être communiquées.

Au moins deux causes civiles demandant une indemnisation pour les survivants et les familles des victimes sont aussi en cours en lien avec le drame.