Tuerie de Portapique : un couple avait dénoncé le tueur à la police en 2013

Sept ans avant la tuerie de masse qui a commencé à Portapique et s’est poursuivie pendant plus de 12 heures dans plusieurs collectivités de Nouvelle-Écosse, Brenda Forbes et son mari George avaient informé la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) que son voisin avait des armes à feu acquises illégalement, car il ne détenait pas de permis.

Un rapport de la police de Truro rédigé en mai 2011, obtenu il y a deux ans par CBCCanadian Broadcasting Corporation après une demande d'accès à l'information, indiquait également que différents corps policiers avaient été avertis à l'époque que le tireur possédait et transportait des armes à feu, et avait exprimé un désir de tuer des agents de police.

De plus, les Forbes avaient aussi dénoncé en 2013 les violences physiques que l'homme faisait subir à sa compagne, Lisa Banfield.

Brenda Forbes a raconté qu’après avoir informé Lisa Banfield que son compagnon voyait d’autres femmes, Lisa Banfield n’a plus été autorisée à parler à Mme Forbes.

Après ces incidents, le couple, qui avait emménagé à Portapique en 2002, affirme avoir été suivi et intimidé par le tueur.

Je cachais mon auto dans les bois pour qu’il ne sache pas que j’étais rentrée à la maison , a confié Mme Forbes à la Commission des pertes massives, l’enquête publique sur les événements des 18 et 19 avril 2020.

Brenda Forbes dit toujours vivre avec des symptômes de stress post-traumatique.

Éventuellement, la famille Forbes a décidé de quitter Portapique.

La tuerie de Portapique a été la pire tuerie de masse de l'histoire moderne du Canada. Le tireur a enlevé la vie à 22 personnes en environ 13 heures.

D’après le reportage de Kheira Morellon