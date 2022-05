Environ 500 élèves sont sortis de leurs salles de classe, pancartes à la main, pour demander des explications quant à la manière dont cet examen corporel s’est déroulé. Les élèves ont envahi le parterre et l'avenue Provence, située devant l’école.

Les élèves ont brandi des pancartes, lors de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Des policiers ont rapidement été appelés en renfort par la direction de l’établissement pour assurer une sécurité. Un jeune homme, qui n’est pas un étudiant à Béatrice-Desloges, a été menotté et placé en état d’arrestation par des agents. Il a été escorté en dehors du terrain scolaire et relâché par la suite.

Des policiers ont été appelés en renfort, lors de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Des méthodes humiliantes, disent les élèves

Après avoir eu des discussions avec des employés et suite à l’apparition du beau temps, la direction de l’École secondaire Béatrice-Desloges a procédé, jeudi, à un blitz au cours duquel le personnel a vérifié de façon impromptue les tenues vestimentaires de ses élèves.

Les élèves soutiennent que le personnel a agi de manière discriminatoire en sélectionnant majoritairement des filles lors de leur vérification. On leur aurait demandé de se pencher vers l’avant et de toucher leurs orteils afin de vérifier si les sous-vêtements étaient visibles.

La direction de l'école Béatrice-Desloges juge que certaines tenues sont inappropriées. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Certains élèves affirment qu’on leur a demandé de lever la jambe à 90 degrés et qu’on aurait utilisé une règle pour mesurer la longueur de leurs jupes et de leurs shorts.

D’autres élèves soutiennent qu’on les aurait dérangés en pleine séance d’examen scolaire pour procéder à une évaluation de leur tenue vestimentaire et qu’on aurait confisqué le téléphone cellulaire des élèves qui ne respectaient pas les règles de l’école.

Noudyna Pierre et Marie Frangie dénoncent la mise en application du code vestimentaire de leur école. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Des élèves échaudés et en colère

Beaucoup d’élèves ont déploré la manière avec laquelle la direction a procédé pour faire ces vérifications. Ils disent qu’elles sont dégradantes et humiliantes.

Ce qu’ils m'ont fait hier était inacceptable. Ç’a m'a créé de l’anxiété. J’étais en choc , s'est plainte Ava Cléroux, une élève de la neuvième année qui a fait l’objet d’un tel examen. J’ai vu une cinquantaine de filles [alignées dans le corridor] — toutes des filles, aucun gars — et il y en avait beaucoup qui pleuraient.

Alyssa Cousineau, Camilia Richards et Ava Cléroux dénoncent « le blitz » effectué dans leur école, jeudi. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Ils ont fait lever toutes les personnes de la classe, mais ils n’ont regardé que les filles, et c’était un monsieur, pas une madame qui nous regardait. Alors ça nous a rendus vraiment inconfortables. , renchérit Danica Basavage. C’était vraiment juste sexiste.

« Je pense que le code vestimentaire devrait changer, car il ne s’applique qu’aux filles. » — Une citation de Camilia Richards, élève de 9e année

Alyssa Cousineau soutient que le Code vestimentaire de l’école est discriminatoire parce que d’une part des shorts mi-cuisses pour des filles, il n’y en a presque pas dans les magasins et, ensuite, certains pantalons peuvent paraître plus courts sur des filles qui ont de longues jambes .

Des élèves qui manifestent devant l'École secondaire Béatrice-Desloges Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Des élèves rapportent que la direction ciblait certaines personnes de forte corpulence parce que leur habillement créait plus de distraction que sur une personne mince.

Te faire dire, parce que tu as plus de poids, que tu ne devrais pas porter de shorts, ce n'est pas quelque chose que l’on veut dans notre environnement d’apprentissage , dénonce Sophie Browning, étudiante en 9e année. C’est choquant.

« Ce n’est pas le code vestimentaire qui est choquant, mais la manière dont ils ont procédé pour appliquer les règles. » — Une citation de Sylvie Nisula, mère d’une étudiante à Béatrice-Desloges

J’étais tellement déçue, surprise, enragée juste à penser qu’ils ont fait ça aux élèves , a lancé encore sous le choc Sylvie Nisula, la mère d’une étudiante à Béatrice-Desloges, venue assister à la manifestation.

On laisse nos enfants ici. Ils sont censés encourager la fin à l’intimidation et au sexisme, mais c’est tout ce que nos enfants ont vécu, hier, par la direction en plus!

Il y aura des changements, promet le conseil

La manifestation, qui était prévue à 11h35, a duré bien au-delà de l’heure du lunch. Vers 13h30, les élèves n’ont manifesté aucun signe de vouloir quitter les lieux.

Le surintendant de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) dépêché sur place, s’est finalement adressé aux manifestants et a fait un mea culpa qui semble avoir apaisé les esprits.

On vient de parler aux élèves pour leur dire que leur voix avait été entendue et puis que ce qui s’est passé, hier, au niveau du blitz, il y a des choses à corriger et à rectifier.

« C’est important de dire aux élèves qu'ils ont le droit de manifester. C’est un droit fondamental au Canada. On voulait leur dire aussi qu’on collabore » — Une citation de Jason Dupuis, surintendant de l'éducation, CECCE

Certainement, il va y avoir des changements — ça, c’est clair — dans la manière dont le code est appliqué , a-t-il promis.

Il y a des choses dans la façon dont on fait les vérifications qui vont changer, certainement. S’il y a des règlements qui doivent changer, on va regarder ça avec l’administration, les parents et les élèves pour apporter les modifications nécessaires , a assuré Jason Dupuis, le surintendant de l'éducation au CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est .

Le conseil mène toujours son enquête pour déterminer les circonstances entourant l'examen corporel de jeudi.