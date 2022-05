Sur le terrain du maire de Sainte-Julienne, des travaux exécutés sans permis

Il n’est pas un nouveau venu en politique. Avant d’être élu maire en 2021, Richard Desormiers a occupé le poste de conseiller municipal du District 5 de 2013 à novembre 2021, là où se trouve le Domaine la Fierté.

À la période de questions, une citoyenne prend le micro et dit avoir lu plusieurs échanges sur le groupe Facebook La Tribune , formé de résidents de Sainte-Julienne, au sujet des coupes à blanc et des constructions de maison sans permis sur le terrain du Domaine la Fierté dont le propriétaire est le maire Richard Desormiers.

La citoyenne demande alors au maire : Est-ce que vous avez les permis pour tout ce qu’il se passe là? (En faisant référence à la coupe d’arbres et à la construction de maisons.) Et le maire répond candidement que non.

La citoyenne se dit surprise parce que, si elle veut faire couper un seul arbre sur son terrain, elle doit absolument faire une demande de permis à la Municipalité. En effet, il est clairement indiqué sur le site de la Ville que quiconque souhaite abattre un ou des arbres doit, au préalable, obtenir un certificat d’autorisation.

Le maire répond que, depuis la création du Domaine la Fierté en 1998, c’est la façon de faire. Il affirme que les administrations précédentes trouvaient que ça fonctionnait bien et que la Municipalité se contentait de récolter le montant des taxes.

En ce qui a trait à la construction de maisons, le maire explique, lors du conseil municipal, qu’à l’époque les personnes qui souhaitaient se construire ou s’installer sur son camping devaient obtenir un permis auprès de la Ville. Mais, selon le maire, celle-ci ne pouvait pas en délivrer parce que son terrain n’était pas un lot subdivisé. M. Desormiers indique que la Municipalité tente maintenant de régulariser la situation .

Le Domaine la Fierté

Le Domaine la Fierté est un camping et un centre de villégiature situé à Sainte-Julienne et aménagé sur un terrain de 250 acres.

On peut lire sur le site Internet que l’endroit comprend plus de 230 emplacements pour roulottes et 200 autres pour des tentes. Il est aussi possible de louer des chambres dans un motel.

On y trouve une piscine, un lac, un bar, une salle de spectacles, un casse-croûte et des terrains de volleyball et de pétanque.

Le Domaine la Fierté est réservé aux hommes pendant la saison estivale. Le naturisme est permis sur l’ensemble du site.