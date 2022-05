Sortie inaugurale du Ugjit Mijua’ji’jg

Ugjit Mijua’ji’jg en langue mi’gmaw veut dire Pour nos enfants. Le nom a été choisi après un concours tenu auprès des enfants de la communauté.

Ce n’est pas pour aujourd’hui qu’on pêche, c’est pour le futur, c’est pour nos enfants d’aujourd’hui , explique le chef du conseil de bande de Listuguj, Darcy Gray.

Le bateau a été peint en orange et noir aux couleurs du mouvement Every Child Matters à la mémoire des enfants des Premières Nations qui ont dû fréquenter les pensionnats autochtones.

Pour Darcy Gray, ce nouveau bateau symbolise à la fois la résilience de sa communauté et sa culture. La pêche, ça fait partie de nous , dit-il.

Un navire 4.0

Avec ses 70 mètres cubes de cale, le crabier d’une longueur de 65 pieds (19,81 m) est le troisième navire de la communauté construit par le Chantier naval Forillon. C’est un bateau incroyable, on ne peut pas le comparer aux autres. La façon dont c’est construit, c’est un autre type de technologie , a commenté le chef du conseil de bande de Listuguj en entrevue, vendredi matin, à Bon Pied, bonne heure.

La construction du navire de 4 millions de dollars a débuté l’été dernier et s’est poursuivie tout l’hiver. Un peu plus d’une vingtaine de personnes ont travaillé à sa réalisation.

Le bateau servira dans un premier temps à la pêche au crabe, mais il peut être adapté à la pêche à la crevette ou au poisson de fond.

Jean-David Samuel, président et directeur général du Chantier naval Forillon, explique qu’il s’agit du premier modèle de bateau multifonction construit par l’entreprise.

Toutes les lignes sont passées pour mettre un chalut à l’arrière avec une arche, les treuils. Il pourrait partir faire la pêche à la crevette ou au poisson de fond en une demi-journée de modifications et d'ajout d’équipements , explique le PDG de l’entreprise.

L’équipement de la timonerie est à la fine pointe de la technologie. C’est plus que 2,0, je dirais 4.0, avec une vision 360, des grosses télévisions avec des écrans tactiles, quelque chose de très moderne, très sécuritaire et fiable , décrit M. Samuel.

Le bulbe du navire a été redessiné afin d’en améliorer l'hydrodynamique et la stabilité longitudinale. C'est un succès, estime le PDGprésident-directeur général : On a fait des essais hier, il va bien, il a une belle stabilité, il est agréable en mer. C’est au-delà de nos espérances.

On a fait des essais hier, il va bien, il a une belle stabilité, il est agréable en mer, commente le PDG de Chantier naval Forillon. Photo : Gracieuseté : Chantier naval Forillon

Le navire est aussi équipé de systèmes de surgélation ce qui permettra à l’équipage de demeurer plus longtemps en mer, souligne Darcy Gray. Ce dernier se félicite aussi du fait que le navire sera équipé d’un moteur plus économique et moins polluant.

C’est l’avenir, ajoute le PDGprésident-directeur général du chantier qui mise beaucoup sur ce prototype construit pour Listuguj. Il attire beaucoup l’attention , observe Jean-David Samuel. On essaie déjà de l'améliorer. Je pense qu’il va faire des envieux.

Le navire débarquera ses prises au quai de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

L'inauguration du navire s'est déroulée en présence d'une partie de la communauté mi'kmaw. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Deux autres bateaux ont été construits auparavant pour la communauté par le chantier de Gaspé où l’heure, vendredi, était aux réjouissances entre les clients et l'entreprise. Nos employés, nos familles, ça vaut la peine de remercier les travailleurs et les clients qui nous ont fait confiance , fait valoir Jean-David Samuel.

Un chantier plein de projets

La pêche évolue beaucoup. Darcy Gray estime que parmi les huit bateaux de sa communauté d’autres seront à remplacer bientôt. La communauté, qui investit dans la pêche commerciale depuis maintenant 21 ans, a aussi le projet de s'intéresser aux poissons de fond.

Le chantier de Gaspé garde d'ailleurs un œil sur la pêche au sébaste qui devrait être relancée d’ici deux ou trois ans. Un nouveau modèle de navire adapté à cette pêche est presque prêt, indique Jean-David Samuel : On a pratiquement terminé une super belle coque, un design pour la pêche au sébaste, avec une conservation à bord qui va permettre de garder le poisson beaucoup plus coloré, beaucoup plus longtemps.

Le chantier construit environ un bateau de pêche par an.

L’entreprise a aussi décroché en 2015 un important contrat de la Garde côtière canadienne pour la construction de six navires de sauvetage et de recherche. Quatre autres bateaux se sont ajoutés à la commande en 2018. Le sixième navire de la série sortira d'ailleurs du chantier la semaine prochaine.