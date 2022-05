Fin de l’obligation du port du masque : un soulagement en Abitibi-Témiscamingue

Un soulagement pour plusieurs, notamment les commerces qui sont tout de même prêts à accommoder les clients et les employés qui ne veulent pas s'en départir.

Le coiffeur et propriétaire du Studio Bob & Pine de Rouyn-Noranda, Jean-Sébastien Lacombe, lance un soupir de soulagement.

C'est un soulagement, on travaille de longues heures en portant le masque sans pouvoir l'enlever , dit-il.

Jean-Sébastien Lacombe, propriétaire du Studio Bob & Pine de Rouyn-Noranda. (archives) Photo : Gracieuseté Jean-Sébastien Lacombe

Dans son commerce, il peut enfin se séparer de son masque même en contact avec les clients.

Certains voudraient continuer de le porter, un choix qu'il comprend et qu'il va respecter.

Quelqu'un qui aurait peur et voudrait porter le masque, ça va être bien ou quelqu’un d’immunosupprimé, c'est sans aucune objection qu’on va reporter le masque, ça va être au cas par cas , ajoute le coiffeur.

Au restaurant Le St-Anne de Ville-Marie, la fin du port obligatoire du masque signifie aussi moins de dépenses en matériel de protection.

Ça ne nous inquiète pas. On se protège et on reste vigilant , explique le propriétaire et chef cuisinier Maxime Desrochers, qui compte laisser le libre choix aux clients et aux employés de porter le couvre-visage.

Maintenant tout le monde, même les employés qui arrivent, il y en a qui ont leur masque. J'en fournis toujours, mais je vais en garder en stock et être toujours prêt au moindre changement, c'est ce qu'on a appris à travers les deux dernières années , explique-t-il.

Amos suivra les directives

La Ville d'Amos va appliquer la décision de la santé publique.

Le maire Sébastien D'Astous dit qu'il faut toutefois rester vigilant.

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

S'il y a des citoyens ou des employés de la Ville qui veulent continuer de le porter, ça sera libre à eux. C'est sûr que si quelqu'un a des symptômes, on aimerait qu'il soit vigilant et qu'il protège ses collègues, mais on est très content du retrait du masque , dit le maire.