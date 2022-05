Projet de rénovation de 25 M$ pour l’écocentre Jean-Talon

La Ville de Québec a annoncé vendredi la conclusion d’une entente à long terme avec l’entreprise GFL Environnemental inc. portant sur l’exploitation et la modernisation de l’écocentre Jean-Talon, dans l’arrondissement de Charlesbourg. Les travaux de rénovation et d’amélioration du site nécessiteront des investissements évalués à 25 millions de dollars.