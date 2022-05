Une femme poussée sur les rails du métro de Toronto intente une poursuite de 1 M$

Shamsa Al-Balushi a été grièvement blessée lorsqu'elle a été poussée sur les rails le soir du 17 avril. Elle a survécu en se pressant contre le quai du métro pour éviter d'être heurtée par une rame qui arrivait en station.

Selon une déclaration déposée mercredi, Mme Al-Balushi était terrifiée et hurlait de douleur après sa chute. La réclamation allègue que la femme a attendu environ 30 minutes pour que quelqu'un lui vienne en aide.

Le document indique que même si la personne qui a poussé Al-Balushi sur les voies n'était pas employée ou affiliée à la Commission de transport de Toronto (CTT), cette dernière est responsable de l'incident.

La CTTCommission de transport de Toronto est responsable des blessures subies par Shamsa, puisqu'elle n'a pas mis en œuvre des protocoles de sécurité suffisants sur le quai du métro; n'a pas assuré une surveillance régulière des passagers; n'a pas exercé une surveillance adéquate du quai; n'a pas répondu rapidement à l’incident , peut-on lire dans la réclamation.

Les avocats de Shamsa Al-Balushi affirment qu'elle s'est cassé une côte lorsqu'elle est tombée sur les voies du métro et qu'elle continue de souffrir de douleurs persistantes au dos et au cou, ainsi que de traumatismes physiques et émotionnels et d'insomnie.

Sa seule option de transport

Shamsa a engagé et continuera d'engager des frais médicaux, y compris, mais sans s'y limiter, des frais de médicaments, de thérapie, de réadaptation, de traitement médical et d'autres formes de soins , indique la réclamation, ajoutant que Mme Al-Balushi était toujours dans la période d'essai de son nouvel emploi et n'a pas droit aux prestations de son employeur.

La CTTCommission de transport de Toronto est la seule option de transport de Shamsa. Elle ne possède pas de véhicule et elle n'a pas les moyens de prendre des taxis ou de faire du covoiturage , indique la réclamation. La dépendance continue de Shamsa vis-à-vis de la CTTCommission de transport de Toronto a considérablement contribué à la détérioration de sa santé mentale depuis l'incident.