Coup d’envoi pour le Lan ETS 2022

C’est le Jour J pour le très attendu retour en présentiel du Lan ETS, le plus important rassemblement Lan de la côte Est de l’Amérique du Nord, qui célèbre son 20e anniversaire cette année. Au programme : de nombreux prix à gagner, des tournois de jeux vidéo, des exposants et une ambiance festive.

Le Lan ETS, créé en 2002 à l'initiative de trois étudiants universitaires fans de jeux en réseau et de technologies de l’information (TI), est avant tout une compétition de jeux vidéo.

Lan fait référence à un réseau local (Local area network) dans lequel plusieurs ordinateurs sont branchés ensemble et donc à proximité. Cette option de jeu était pratique à l’époque où la connexion Internet coûtait plus cher et était encore peu présente dans les foyers.

L’organisation attend environ un millier de joueurs et joueuses qui se disputeront du 13 au 15 mai des prix d’une valeur de 20 000 $.

Parmi les titres en compétition cette année  (Nouvelle fenêtre) , on compte League Of Legends, Guilty Gear: Strive, CS:GO, Smash Bros Melee et Ultimate, Rocket League, Street Fighter V et Valorant.

Plusieurs kiosques seront présents à l’École de technologie supérieure (ÉTS), dont celui de l’organisation féminine de sport électronique Mirage Scouts, qui planifie des activités avec ses équipes, diffusées en direct sur leur chaîne Twitch.

D’autres activités sont aussi prévues lors des trois jours de festivités, dont un spectacle de talents. Sur le site, on mentionne également des cascades (stunt), des costumades (cosplay) et une chasse aux trésors.

Le coup d’envoi du Lan ETS est prévu pour 18 h vendredi et prendra fin à 17 h dimanche. Les personnes qui ne peuvent se déplacer pourront voir les compétitions en ligne sur la chaîne Twitch de Bell  (Nouvelle fenêtre) .