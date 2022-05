Quatre artistes saskatchewanais sont nommés aux prix Juno

Originaire de Weyburn, Tenille Arts est en lice pour le prix de l'Album country de l'année, avec Girl to Girl, sorti en 2021. Tenille est la lauréate du prix Rising Artist-Writer of the Year 2022 de l’Association of Independent Music Publishers (AIMP de Nashville).

Tesher est quant à lui originaire de Regina. Il fait aussi sa première entrée en nomination aux Juno, dans la catégorie Artiste de l'année ayant fait une percée.

L’artiste pop a été découvert avec le titre Jalebi Baby, en collaboration avec Jason Derulo. Cette chanson aux notes de salsa et de reggaeton est en anglais et en pendjabi.

Le vidéoclip de la chanson a été vu plus de 212 millions de fois sur YouTube et écoutée plus de 300 millions de fois, toutes plateformes confondues.

Depuis, Tesher a signé avec l’étiquette de disque Sony Music en Inde.

Andy Shauf est un multi-instrumentiste de Regina, qui participe également au projet musical Foxwarren. Son dernier opus, Wilds, paru en 2021, pourrait recevoir le prix Album adulte alternatif de l’année.

Finalement, Colin James est un musicien de blues de Regina. Son album Open Road est en lice pour le prix Album de blues de l’année.

Les prix Juno seront diffusés en direct le 15 mai à 18 h sur CBCCanadian Broadcasting Corporation .