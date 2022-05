Une médaille honorifique pour Steven Bilodeau

C'est son engagement remarquable pour le mieux-être de ses concitoyens à travers diverses initiatives qui lui a valu cette médaille. Les actions du Trifluvien de 15 ans ont eu des retombées positives sur son milieu.

Il est décrit par le lieutenant-gouverneur, l'honorable J. Michel Doyon, comme un modèle inspirant pour la jeunesse. Il se dit impressionné par les initiatives du jeune garçon envers sa communauté. Vivant avec des troubles obsessionnels compulsifs et un trouble de l’anxiété généralisé, il a tout de même pris l'initiative de créer une ligne téléphonique pour briser la solitude des aînés lors de la pandémie.

Steven est un modèle de persévérance et de courage , dit fièrement le lieutenant-gouverneur.

L'élève voit cette médaille comme un honneur. Il est satisfait de voir que ses actions portent fruits, et que d'autres puissent s'en inspirer pour avancer. Cela n'a pas été deux ans et demi faciles. Je suis quand même content d'avoir pu faire ressortir du positif de ces moments difficiles dit Steven fraichement médaillé par le lieutenant-gouverneur J. Michel Doyon.

Aux jeunes de son âge, il leur demande de foncer, et de croire en leur rêve. Il y a toujours des gens qui vont vous faire croire que c'est difficile, mais continuez de vous battre exhorte t-il.

« Ce soir je suis la preuve que rien n'est impossible dans la vie, et que même dans l'ombre on trouve toujours de la lumière, on trouve toujours du positif. Il faut continuer, et se battre, la vie c'est parfois difficile. »