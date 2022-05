Les investissements étrangers ont doublé en trois ans au Québec

La réforme d’Investissement Québec (IQ), adoptée en 2019, donne des résultats, selon ses hauts dirigeants. Les investissements directs étrangers et d’autres provinces ont doublé en trois ans pour atteindre 4,6 milliards de dollars pour l'année financière 2021-2022.

S’il est difficile de mesurer la contribution exacte du bras financier du gouvernement pour en arriver à ce fort effet d'attraction, le président-directeur général d'Investissement Québec, Guy LeBlanc, a soutenu en conférence de presse, vendredi à Montréal, que la performance d’IQ pour faire rayonner le Québec à l’international a été remarquable et que son organisation a visé juste .

Au total, 121 projets ont été annoncés en 2021-2022. Une part de 85 % de ces investissements provient de filiales de sociétés étrangères déjà présentes dans la province.

L’été dernier, par exemple, la danoise LM Wind Power, filiale de General Electric, a annoncé un projet d’expansion de son usine de pales d’éoliennes à Gaspé de 160 millions de dollars. Sur les 54 millions en aides gouvernementales, 29 millions provenaient d’un prêt sans intérêt et en partie pardonnable d’IQ.

Puisque l’année financière se concluait le 31 mars, les centaines de millions d’investissements dans la filière de la batterie à Bécancour (General Motors et POSCO Chemicals, ainsi que BASF) et pour l’implantation de l’usine de Moderna dans le Grand Montréal ne sont pas compris dans les données dévoilées. Ces sommes permettraient néanmoins d’atteindre un objectif de 5,6 milliards de dollars d’investissements étrangers en 2022-2023.

« La pandémie a frappé. Malgré les mois difficiles qui ont suivi, on a adapté nos pratiques, renforcé nos équipes et ajouté des expertises dans des marchés sous-exploités et de nouveaux marchés à fort potentiel. » — Une citation de Guy LeBlanc, PDG d'Investissement Québec

Investissements par secteur en 2021-2022 Technologies de l’information : 1,95 milliard de dollars (42 %)

Industries manufacturières : 749 millions de dollars (16 %)

Sciences de la vie : 651 millions de dollars (14 %)

Transport terrestre et aérospatial : 626 millions de dollars (13 %)

Agroalimentaire : 250 millions de dollars (5 %)

Augmentation des ventes hors Québec

Après l’adoption de la réforme pilotée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, les 70 personnes d’Export Québec ont rejoint Investissement Québec International. L’unité d’affaires regroupe maintenant quelque 140 personnes sur un total de 1090 employés.

Plus de 3200 accompagnements d’entreprises destinés à internationaliser et commercialiser leurs produits et services ont été comptabilisés lors du dernier exercice. Des ventes d'une valeur de 1,95 milliard de dollars auraient ainsi été réalisées auprès d’acheteurs internationaux, soit presque le double par rapport à 2018-2019.

La société d’État considère les autres provinces canadiennes comme des pays étrangers en matière d’exportations, qui représentent présentement 46 % du produit intérieur brut québécois. Il faudrait augmenter nos exportations de 15 à 20 milliards de dollars pour atteindre l’objectif de 50 %, a expliqué le président de l’unité internationale, Hubert Bolduc. Avec la filière de la batterie, on devrait être capable d’atteindre ce chiffre.

Quel rendement de l'investissement?

Nous n’avons pas été en mesure de connaître, en termes monétaires, le rendement de l'investissement des aides financières ou du soutien consentis par IQ.

Historiquement, environ 60 % des ventes fermes réalisées par les entreprises sont la suite logique d’un accompagnement financier, a néanmoins souligné M. Bolduc. En 2021, seulement 27 % des ventes fermes sont tributaires d’un programme financier, donc 73 % sont le fruit de l’accompagnement de nos gens.

Le ministre Fitzgibbon a ajouté que, s’il y a un menu d’options différentes offertes aux entreprises (prêts, garanties de prêts, crédits d’impôt, capital-actions), un soutien financier ne s’avère pas toujours nécessaire. Il y a des projets où on ne donne pratiquement rien , a-t-il dit. Une entreprise peut être tout simplement attirée par le Québec pour ses faibles tarifs d’électricité.

Un rendement moyen « à plus de 9 % »

En 2020-2021, IQ a connu un rendement exceptionnel de 25,1 %, après une baisse de 4,9 % l’année précédente.